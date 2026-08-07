Revelan cuánto marcó el alcotest de Nelson Tapia tras grave accidente en estado de ebriedad

El exarquero que disputó el Mundial de 1998 sufrió un grave accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad.

Nuevos antecedentes se conocieron tras el grave accidente de tránsito que protagonizó el exarquero de la selección chilena Nelson Tapia durante la madrugada de este viernes en la Región del Maule. Luego de ser auxiliado por personal policial, Carabineros le practicó el alcotest, el que arrojó un resultado de 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre.

El accidente ocurrió en el kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur, en la intersección con la ruta L-651. Por causas que son investigadas, el exfutbolista perdió el control del vehículo, impactó las barreras de contención y terminó volcado a unos 50 metros de la calzada. Pese a la magnitud del hecho, no hubo otras personas lesionadas.

Situación judicial de Nelson Tapia

Tras el procedimiento, Carabineros informó que el exseleccionado nacional de 59 años quedó apercibido por instrucción de la Fiscalía y posteriormente fue dejado en libertad, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Tapia fue trasladado a un recinto asistencial debido a las lesiones de carácter grave que sufrió en el volcamiento, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

El exarquero integró la selección chilena que disputó el Mundial de Francia 1998 y actualmente se desempeña como director técnico de Imperial Unido, club que milita en la Tercera División A.

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En síntesis…