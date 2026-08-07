Revelan cuánto marcó el alcotest de Nelson Tapia tras grave accidente en estado de ebriedad

Nuevos antecedentes se conocieron tras el grave accidente de tránsito que protagonizó el exarquero de la selección chilena Nelson Tapia durante la madrugada de este viernes en la Región del Maule. Luego de ser auxiliado por personal policial, Carabineros le practicó el alcotest, el que arrojó un resultado de 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre.
El accidente ocurrió en el kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur, en la intersección con la ruta L-651. Por causas que son investigadas, el exfutbolista perdió el control del vehículo, impactó las barreras de contención y terminó volcado a unos 50 metros de la calzada. Pese a la magnitud del hecho, no hubo otras personas lesionadas.
Situación judicial de Nelson Tapia
Tras el procedimiento, Carabineros informó que el exseleccionado nacional de 59 años quedó apercibido por instrucción de la Fiscalía y posteriormente fue dejado en libertad, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.
Tapia fue trasladado a un recinto asistencial debido a las lesiones de carácter grave que sufrió en el volcamiento, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.
El exarquero integró la selección chilena que disputó el Mundial de Francia 1998 y actualmente se desempeña como director técnico de Imperial Unido, club que milita en la Tercera División A.
En síntesis…
- Accidente y alcotest positivo: El exarquero Nelson Tapia se volcó en la Ruta 5 Sur (Región del Maule) y el alcotest arrojó 1,04 g/l de alcohol en sangre.
- Lesiones fuera de riesgo vital: Sufrió lesiones de carácter grave en el impacto contra las barreras de contención, pero se encuentra fuera de peligro y no hubo otros lesionados.
- Situación judicial: La Fiscalía instruyó que el actual DT de Imperial Unido quedara apercibido y posteriormente dejado en libertad mientras avanza la investigación.