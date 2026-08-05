Universidad Católica entra en la pelea con Colo Colo y Universidad de Chile por este fichaje

Universidad Católica se mete en la pelea por este fichaje con Colo Colo y la U. de Chile.

El mercado de pases vive lo que son sus últimos días en el fútbol chileno, en la que todos los equipos buscan la posibilidad de poder reforzar sus planteles para la recta final de la temporada.

En los últimos días, se ha dado a conocer de una importante lucha dentro de este mercado, en la que Colo Colo y Universidad de Chile buscarían el fichaje de un importante jugador nacional: el defensor Iván Román.

Ante los pocos minutos que ha sumado en Atlético Mineiro, el seleccionado nacional no ve con malos ojos el poder partir a otro club, en el que tanto ‘Azules’ como ‘Albos’ aparecen como uno de sus posibles destinos en este mercado.

Pero esto no es todo, ya que en las últimas horas se ha dado a conocer la información de que otro equipo nacional se metería en la lucha por este fichaje: Universidad Católica.

Román es codiciado por los tres grandes | Foto: Getty Images

Así lo informó el periodista, José Tomás Fernández en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que los ‘Cruzados’ están atentos a la situación del jugador nacional y buscarían un préstamo por el jugador, pensando en la fase final de la Copa Libertadores.

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“La UC, atenta por posible partida de González; la U lo buscaría como titular, pero negociar con el “Galo” es complejo; y Colo Colo pensando en la Libertadores 2027″, informó.

Ante este interés, las próximas horas podrían ser claves para conocer del futuro del jugador nacional, quien también podría llamar la atención de otros clubes en el exterior.

⚠️ Los tres grandes de Chile piensan en Iván Román, entendiendo que Atlético Mineiro busca cederlo.



La UC, atenta por posible partida de González; la U lo buscaría como titular, pero negociar con el “Galo” es complejo; y Colo Colo pensando en la Libertadores 2027. pic.twitter.com/JZgBndUZOb — José Tomás Fernández Pumarino (@fernandez_puma) August 5, 2026