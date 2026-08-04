El Superclásico entre U. de Chile y Colo Colo tiene aforo: habrá hinchada visitante

El duelo, pactado para el domingo 23 de agosto a las 15:00 horas, podrá contar con 45.000 personas en el Estadio Nacional.

Una nueva edición del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo está a la vista. El partido más importante del balompié criollo comienza a generar eco desde ya. ¿Por qué?

Según informó Fernando Agustín Tapia en Radio Pauta, el encuentro pactado para el 23 de agosto en el Estadio Nacional ya tiene aforo: apunta a ser un espectáculo multitudinario entre azules y albos.

Es que además de contar con la fanaticada estudiantil, que copará gran parte del recinto, el enfrentamiento recibirá seguidores del elenco de Macul. Será una prueba de fuego en materia de seguridad.

“Tengo una información relevante (…) El próximo 23 de agosto juegan Universidad de Chile y Colo Colo el Superclásico. Ese es el partido en el que se vuelve a permitir hinchada visitante“, lanzó el periodista.

“Me llega de muy buena fuente, que señala que ya hay un acuerdo con la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana: aforo de 45.000 espectadores“, agregó.

Universidad de Chile y Colo Colo jugarán ante 45.000 personas en el Superclásico. (Imagen: Photosport)

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El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile sorprende

A su vez, el comunicador destacó la implementación de un modelo para resguardar el ingreso de público habilitado. Se intentará acabar con la suplantación de identidad.

“800 personas de Colo Colo en la Tribuna Pacífico Norte. En este partido va a debutar un nuevo sistema de reconocimiento facial, que Azul Azul ha adquirido con una empresa brasileña”, advirtió.