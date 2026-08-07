Nelson Tapia protagoniza grave accidente en la Ruta 5 Sur: ex arquero de La Roja está hospitalizado

El ex portero nacional, Nelson Tapia fue protagonista de un grave accidente en el sur del país.

El ex arquero de la Selección Chilena, Nelson Tapia, protagonizó un grave accidente de tránsito durante la madrugada de este viernes en la Región del Maule, en la que el mundialista resultó con lesiones de consideración y debió ser trasladado a un centro asistencial, en la que se encuentra fuera de riesgo vital.

De acuerdo con información dada a conocer por 24 Horas, el siniestro ocurrió en el kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur, en la intersección con la ruta L-651, en la que Tapia habría perdido el control de su vehículo por causas que son matería de investigación.

Tras el impacto, el automóvil chocó contra las barreras de contención y terminó completamente volcado a un costado de la calzada, en la que tras esta situaciaón, se obligó a la rápida intervención de equipos de emergencia, quienes realizaron las labores de rescate en el lugar.

Posteriormente, el ex guardameta fue atendido por personal especializado y trasladado hasta el recinto hospitalario más cercano, donde permanece internado, en donde a pesar de la gravedad de este accidente, se encuentra fuera de riesgo vital.

Tapia protagonizó un serio accidente | Foto: Archivo

Sobre lo que fue este hecho, en Carabineros señalaron con los primeros antecedentes, de que Nelson Tapia habría conducido en estado de ebriedad al momento del accidente, situación que deberá ser confirmada por la investigación que encabeza hoy Fiscalía en las próximas horas.

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Mientras se mantiene la investigación, Tapia quedó apercibido por instrucción del Ministerio Público, en la que se siguen recabando antecedentes para determinar como se dio accidente y determinar la responsabilidad del ex portero ante este suceso.

Las próximas horas sin duda que serán claves para poder esclarecer lo que fue este accidente que protagonizó Nelson Tapia, en donde se verá lo que es su avance en su evolución de salud y la culpabilidad que tiene en este accidente.

En Síntesis

Nelson Tapia sufrió un grave accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur.

sufrió un grave accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur. El exfutbolista Nelson Tapia resultó con lesiones, pero está fuera de riesgo vital.

resultó con lesiones, pero está fuera de riesgo vital. Carabineros investiga si Nelson Tapia conducía en estado de ebriedad al accidentarse.