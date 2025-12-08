Universidad de Chile se lanzó al mercado de fichajes y ya hay novedades sobre su actuar: advierten que recibió un portazo por un polémico viejo conocido. Defendió la camiseta azul en el pasado.

¿De quién se trata? Fue el capitán de uno de los equipos que descendió en la reciente temporada, tal como es el caso de Unión Española. Fue genio y figura de dicha escuadra en 2025.

Su nombre: Pablo Aránguiz. Según aseguró el periodista Juan Pablo Espinosa de Independencia Hispana, el mediocampista creativo 28 años recibió propuestas desde el elenco universitario para sus siguientes desafíos.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, el comunicador informó que no hubo acuerdo: Universidad de Chile recibió un portazo. Por el momento, no volverá a vestir de azul.

“(Pablo) Aránguiz con ofertas de la U, fue rechazada“, destacó la publicación mediante la plataforma X.

Aseguran que Pablo Aránguiz estuvo en la mira de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Pablo Aránguiz: ¿otra vez en la mira de Universidad de Chile?

Cabe destacar que el futbolista en cuestión pasó por el cuadro azul entre 2020 y 2022. En dicho período, alcanzó a registrar 66 encuentros, anotando siete goles y entregando 13 asistencias.

Sin embargo, dicha estadía en Universidad de Chile no estuvo exenta de polémica. Fue cuestionado por su bajo nivel, lo que provocó que se confrontará ante los hinchas en la recordada invasión a la cancha en Rancagua en 2021.

A su vez, mientras permanecía en la institución, Pablo Aránguiz fue acusado de agredir a un guardia de seguridad en un evento nocturno en Peñalolén durante octubre de 2022. No salió de la mejor manera del club.

En síntesis: