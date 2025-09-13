Eduardo Vargas vivió una de sus mejores actuaciones desde que retornó al fútbol chileno y firmó por Audax Italiano tras cerrarle las puertas de Universidad de Chile en el reciente mercado de fichajes.

Si en algún momento se cuestionó el nivel de ‘Turboman’ en su llegada a la Liga de Primera, este sábado en el triunfazo itálico sobre Unión Española, el oriundo de Renca demostró con creces que sigue vigente y en un tremendo nivel.

El ex Atlético Mineiro fue el mejor entre sus compañeros en el Santa Laura. En el 4-3 de los dirigidos por Juan José Ribera, ‘Edu’ se anotó con un gol, una asistencia y le cometieron un penal.

Vargas habilitó a Troyanski en el 3-3 de Audax Italiano (Photosport).

A los 47’, Vargas aprovechó un tiro libre desde la derecha de Leonardo Valencia y conectó de primera en el área para anotar el descuento parcial de Audax. Cinco minutos después, le cometieron una infracción en el área que derivó en el penal del 2-2 itálico.

La gran jornada del bicampeón de América culminó a los 87’ cuando pivoteó un cabezazo tras un córner y habilitó a Franco Troyanski para el empate transitorio del forastero.

De esta forma, Vargas quien calificado con nota 8,7 por la plataforma Sofascore, llega a 2 anotaciones y 1 asistencia en 7 partidos disputados con la camiseta de Audax en esta segunda rueda.