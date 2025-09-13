Coquimbo Unido se tuvo que poner el overol el día de ayer para derrotar a Ñublense, toda vez que los piratas comenzaron perdiendo el compromiso, pero después del minuto 80 se pusieron las pilas y lograron darle vuelta en el epílogo.

Una vez finalizado el compromiso, Esteban González, DT de Coquimbo Unido, enfrentó la conferencia de prensa y respondió si ya se siente campeón por la amplia diferencia de puntos que sacó con Palestino y Universidad de Chile.

“Hablar de campeonato, de torneo, me parece aún prematuro. Queda muchísimo, 21 puntos en disputa y rivales importantes que vienen en los segundos o terceros lugares como Palestino, la U o el mismo O’Higgins”, dijo.

Coquimbo se acerca al título. | Foto: Photosport

En esa línea, entrenador del cuadro pirata cree que “Sería una falta de respeto hacia esos rivales que nos toca jugar con ellos. Tenemos salidas muy difíciles, pero nosotros no hablamos a largo plazo, solo a corto plazo”.

“Cada encuentro para nosotros tiene una dificultad distinta y hoy se sobrepuso a un resultado y a un juego imponente de Ñublense. Hablar de torneo es prematuro, matemáticamente no somos los encargados de sacar cuentas”, agregó.

Lo cierto es que las fechas pasan y pasan, pero Coquimbo Unido no sabe de derrotas y salvo una catástrofe de proporciones épicas, el cuadro pirata se probará por primera vez en su historia la corona de campeón.

El próximo partido de Coquimbo Unido

Coquimbo tendrá el receso obligado por el Mundial Sub 20 y, cuando regrese, deberá hacerlo nada más ni nada menos que ante Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.