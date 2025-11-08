Luego de asegurar su permanencia en Primera B, Deportes Temuco de Marcelo Salas comienza a planificarse para la siguiente temporada y cerca de la mitad del plantel podría no continuar en 2026.

Son 14 los jugadores que terminan contrato con la institución y, de momento, se desconoce si continuarán en el equipo para la siguiente campaña dado que la dirigencia aún no inicia gestiones para sus respectivas renovaciones.

Según información de A Todo Fútbol Deportes, el “Pije” se encuentra en esta profunda reestructuración en donde busca volver a la división de honor. Actualmente, serían solo 16 los jugadores que se mantendrían con contrato vigente.

Deportes Temuco sufriría profunda reestructuración de cara a la temporada 2026 (Foto: Photosport)

Profunda reestructuración en el plantel de Deportes Temuco

El listado de jugadores que continúa en Deportes Temuco es: Yerko Urra, Gabriel Dehenhardt, Juan José Garrido, Vicente Lavín, Brayan Troncoso, Diego Buonanotte, Felipe Reynero, Luis Acevedo, Gabriel Pinochet, Paulo Contreras, Mathias Ithal, Bastián Escobar, Vicente Aros y Julio Velásquez.

Por otra parte, el listado de los que finalizan contrato está incluido por: Damián González, Camilo Núñez, Julio Castro, Stefano Magnasco, Maximiliano Torrealba, Nicolás Orrego, Federico Pereira, Enzo Lettieri, Gonzalo Villegas, Roberto Riveros, Felipe Villagrán, Agustín Peñailillo, Matías Donoso y Fabián Espinoza.

De momento, no se han iniciado gestiones para concretar la renovación de estos miembros del plantel, aunque con el correr de las semanas, se espera que alguno de ellos sí logre seguir defendiendo los colores del ‘Pije’.

En resumen

Deportes Temuco de Marcelo Salas inicia una reestructuración para 2026 tras asegurar la permanencia en Primera B.

Un total de 14 jugadores del plantel de Deportes Temuco terminan su contrato y aún no inician gestiones de renovación.

De momento, 16 jugadores del equipo, incluyendo a Diego Buonanotte, se mantendrían con contrato vigente para la próxima campaña.