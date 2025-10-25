La fecha 25 de la Liga de Primera tuvo un duelo decisivo: Audax Italiano, con la necesidad de acercarse al “Chile 2” para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, visitaba a un Deportes La Serena que lucha por mantenerse en la categoría.

En un partido cargado de tensión, la urgencia por la permanencia pesó más. Los de la Cuarta Región se quedaron con el triunfo gracias a un doblete de Jeisson Vargas mediante lanzamiento de penal, mientras que Franco Troyanski descontó para los itálicos. Cabe destacar que Eduardo Vargas desperdició un penal que pudo cambiar el rumbo del partido.

Con esta victoria, los granates suman puntos claves en la lucha por evitar el descenso, mientras que los de La Florida deberán esperar para seguir soñando con el cupo internacional que todavía tiene al alcance de la mano.

Jeisson Vargas fue la figura del encuentro al anotar dos goles | FOTO: Efrain Jara/Photosport

La tabla de posiciones de la Liga de Primera: