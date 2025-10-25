La fecha 25 de la Liga de Primera tuvo un duelo decisivo: Audax Italiano, con la necesidad de acercarse al “Chile 2” para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, visitaba a un Deportes La Serena que lucha por mantenerse en la categoría.

En un partido cargado de tensión, la urgencia por la permanencia pesó más. Los de la Cuarta Región se quedaron con el triunfo gracias a un doblete de Jeisson Vargas mediante lanzamiento de penal, mientras que Franco Troyanski descontó para los itálicos. Cabe destacar que Eduardo Vargas desperdició un penal que pudo cambiar el rumbo del partido.

Con esta victoria, los granates suman puntos claves en la lucha por evitar el descenso, mientras que los de La Florida deberán esperar para seguir soñando con el cupo internacional que todavía tiene al alcance de la mano.

Jeisson Vargas fue la figura del encuentro al anotar dos goles | FOTO: Efrain Jara/Photosport

La tabla de posiciones de la Liga de Primera:

# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1Coquimbo Unido2418513712+2559
2U. Católica2413653822+1645
3O’Higgins2412843228+444
4Audax Italiano2513484438+643
5U. de Chile2313374724+2342
6Palestino2512673324+942
7Cobresal2411583028+238
8Colo-Colo249783627+934
9Huachipato2494113638-231
10Ñublense247982430-630
11U. La Calera2475122228-626
12La Serena2566132944-1524
13Everton2457122537-1222
14Deportes Limache2456132735-821
15U. Española2462162846-1820
16Iquique2435162552-2714