Deportes La Serena batalló y estuvo a nada de quedarse con los tres puntos en un trabado encuentro ante Ñublense. Los ‘Diablos Rojos’ remaron desde atrás para arrebatarle un punto a los ‘Papayeros’ y les amargaron la tarde en La Portada por la Liga de Primera 2025.

A los 48′, Joaquín Fernández puso en ventaja a los ‘Papayeros’ anotando el primer gol del compromiso que dejaba al cuadro Granate en la duodécima posición de la tabla con 23 puntos, alejándose a nueve del colista Deportes Iquique.

Sin embargo, Ñublense buscó hasta las últimas instancias el tanto del empate, siendo Patricio Rubio el autor de este pasados los 90′ reglamentarios, precisamente en el 94′.

Con este empate, los Granates siguen muy complicados en la tabla de posiciones y se encuentran en la decimotercera casilla con 21 puntos, mientras que Ñublense se mantiene décimo con 30 unidades.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Los próximos partidos de La Serena y Ñublense

Ahora, Deportes La Serena se prepara para recibir a uno de los líderes del certamen. Los ‘Papayeros’ se medirán ante el Audax Italiano en La Portada el próximo sábado 25 de octubre desde las 15:00 horas.

A su vez, los ‘Diablos Rojos’ viajarán hasta la V Región para enfrentar a Unión La Calera. Dicho compromiso se disputará el próximo domingo 26 desde las 18:30 horas en el Nicolás Chahuán.