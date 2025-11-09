Este domingo se sigue disputando la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, donde se disputan tres partidos en la jornada dominical. Los fuegos los abrieron Huachipato y Audax Italiano, con un resultado relevante para la clasificación a Copa Sudamericana.
Así es, porque los Acereros se impusieron por 2-1 a los Itálicos en el Estadio CAP de Talcahuano, con goles de Santiago Silva (20′) y Rafael Caroca (72′).
Mientras que el descuento de los floridanos fue obra de Lautaro Palacios (79′). La visita también sufrió la expulsión de Leonardo Valencia en los descuentos (90+6′).
Con este resultado se enciende la zona de clasificación a torneos internacionales, específicamente a Copa Sudamericana, pues Audax quedó colgando en la séptima posición con 43 puntos.
Detrás de los audinos está Colo Colo que ayer (sábado) venció por 2-1 a Unión Española y está a la caza con 41 unidades, cuando restan tres fechas por delante.
Un poco más atrás ahora está Huachipato, que se ubica en la novena posición con 38 puntos.