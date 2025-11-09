Este domingo se sigue disputando la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, donde se disputan tres partidos en la jornada dominical. Los fuegos los abrieron Huachipato y Audax Italiano, con un resultado relevante para la clasificación a Copa Sudamericana.

Así es, porque los Acereros se impusieron por 2-1 a los Itálicos en el Estadio CAP de Talcahuano, con goles de Santiago Silva (20′) y Rafael Caroca (72′).

Mientras que el descuento de los floridanos fue obra de Lautaro Palacios (79′). La visita también sufrió la expulsión de Leonardo Valencia en los descuentos (90+6′).

Rafael Caroca anotó el segundo gol de Huachipato ante Audax Italiano. (Foto: MARCO VAZQUEZ/Photosport)

Con este resultado se enciende la zona de clasificación a torneos internacionales, específicamente a Copa Sudamericana, pues Audax quedó colgando en la séptima posición con 43 puntos.

Detrás de los audinos está Colo Colo que ayer (sábado) venció por 2-1 a Unión Española y está a la caza con 41 unidades, cuando restan tres fechas por delante.

Un poco más atrás ahora está Huachipato, que se ubica en la novena posición con 38 puntos.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025: