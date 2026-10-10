Tras Huachipato vs. O’Higgins: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El conjunto siderúrgico se quedó con el triunfo en casa y está en zona de clasificación a certámenes internacionales.

La Liga de Primera está que arde y ello quedó demostrado con el segundo partido de la fecha 24: Huachipato se impuso 2-0 sobre O’Higgins en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano.

Con goles de Maximiliano Rodríguez (45+2′) y Claudio Sepúlveda (65′), el elenco siderúrgico celebró frente a su hinchada. De esta manera, se ilusiona con salir del país en la siguiente temporada.

¿Por qué? Con este resultado, Huachipato se instala en la sexta posición del certamen local con 34 puntos. Esto le está otorgando boletos rumbo a la Copa Sudamericana.

Por contraparte, O’Higgins quedó en el decimotercer puesto con 27 puntos: está a tan solo cuatro unidades de zona de descenso. El conjunto de Rancagua tendrá una dura tarea hasta el cierre de la campaña.

Huachipato se impuso sobre O’Higgins en la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 23 17 3 3 48 22 26 54 2 U. Católica 23 13 3 7 50 33 17 42 3 U. de Chile 23 12 6 5 35 19 16 42 4 Everton 23 10 6 7 37 25 12 36 5 Palestino 23 11 3 9 36 33 3 36 6 Huachipato 24 10 4 10 34 39 -5 34 7 Limache 23 10 3 10 43 35 8 33 8 Ñublense 23 8 8 7 28 31 -3 32 9 Dep. Concepción 23 9 4 10 25 26 -1 31 10 La Serena 23 7 9 7 34 38 -4 30 11 Coquimbo 23 8 5 10 31 32 -1 29 12 Audax Italiano 23 7 7 9 26 31 -5 28 13 O’Higgins 24 8 3 13 28 38 -10 27 14 Cobresal 24 7 4 13 35 45 -10 25 15 U. de Concepción 24 6 5 13 18 40 -22 23 16 U. La Calera 23 4 5 14 19 40 -21 17