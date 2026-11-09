Gianni Infantino dedicó un posteo en redes sociales felicitando al Cacique por la estrella 35 y destacando al arquero caboverdiano.

La estrella 35 de Colo Colo traspasó fronteras y este lunes por la mañana llegaron las felicitaciones directamente desde la FIFA, pues el presidente Gianni Infantino le dedicó especiales palabras al Cacique por la obtención del título en la Liga de Primera 2026.

El suizo-italiano no se quiso restar de los festejos del cuadro popular y a través de un posteo en sus redes sociales saludó a los campeones del fútbol chileno, con especial mención al arquero Vozinha.

“¡Felicidades a Vozinha y Colo Colo por convertirse en campeones de Chile!”, partió diciendo la publicación de Infantino.

Luego, profundizó en lo que ha vivido el portero de 40 años a partir de sus grandes actuaciones en el Mundial 2026, donde fue la gran sorpresa y revelación junto a la Selección de Cabo Verde, lo que le terminó cambiando la vida.

“El notable ascenso de Vozinha al estrellato mundial durante el histórico Mundial 2026 con Cabo Verde muestra exactamente por qué ampliar el torneo fue tan importante, dando al talento de clase mundial la etapa final para brillar y captar la atención del mundo. ¡Una verdadera inspiración!”, escribió el mandamás del ente rector del fútbol mundial.

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Cabe recordar que el caboverdiano llegó a Colo Colo tras la Copa del Mundo, aceptando la propuesta para venir a Sudamérica, en lo que una movida que remeció el mercado de fichajes de invierno.