Coquimbo Unido sigue intratable en la Liga de Primera 2025 y esta vez se impuso en calidad de visitante ante O’Higgins en El Teniente de Rancagua.

El equipo de Esteban González tenía la chance esta tarde de levantar el primer título de su historia, sin embargo, dependían de un empate en el Clásico Universitario, cosa que no pasó tras el triunfo por la mínima de la UC sobre U. de Chile.

La figura de cuadro ‘Pirata’ y, para muchos también la gran figura del torneo, Matías Palavecino, fue el autor de la apertura de la cuenta en El Teniente en el amanecer del complemento, tanto que fue suficiente para darle un nuevo triunfo al elenco de la Cuarta Región.

En el último suspiro, un penal a favor del ‘Capo de Provincia’ casi cambia la historia. Sin embargo, el ‘Mono’ Sánchez se vistió de héroe y dejó todo tal cual: victoria 1 a 0 para la visita que queda a tiro de cañón para levantar la copa.

Con este resultado, Coquimbo Unido sigue siendo el sólido líder con 62 unidades y le saca 14 de ventaja a los ‘Cruzados’ equipo que se encuentra segundo en la tabla. ¿Qué implica aquello? que si el ‘Barbón’ triunfa en casa en su siguiente compromiso ante Unión La Calera, será el nuevo campeón del fútbol chileno independiente de cualquier otro resultado.

Así queda la tabla de la Liga de Primera 2025

Rank Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Coquimbo Unido 25 19 5 1 38 12 +26 62 2 U. Católica 25 14 6 5 39 22 +17 48 3 O’Higgins 25 12 8 5 32 29 +3 44 4 Audax Italiano 25 13 4 8 44 38 +6 43 5 U. de Chile 24 13 3 8 47 25 +22 42 6 Palestino 25 12 6 7 33 24 +9 42 7 Cobresal 25 12 5 8 31 28 +3 41 8 Colo-Colo 24 9 7 8 36 27 +9 34 9 Huachipato 25 9 5 11 37 39 -2 32 10 Ñublense 25 7 9 9 24 33 -9 30 11 U. La Calera 25 8 5 12 25 28 -3 29 12 La Serena 25 6 6 13 29 44 -15 24 13 Everton 24 5 7 12 25 37 -12 22 14 Deportes Limache 24 5 6 13 27 35 -8 21 15 U. Española 25 6 2 17 28 47 -19 20 16 Iquique 25 3 6 16 26 53 -27 15

¿Cuándo vuelve a jugar el líder Coquimbo Unido?

El próximo partido del líder de la Liga de Primera 2025, Coquimbo Unido, será el próximo domingo 2 de noviembre desde las 17:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.