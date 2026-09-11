El 'Comandante' volvería a dirigir en el fútbol chileno tras su negativa campaña en Deportes Temuco. "Hay negociaciones avanzadas", apuntaron.

Unión La Calera atraviesa un complejo momento en la Liga de Primera y ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador para intentar revertir su crítica situación. El cuadro cementero sufrió la salida de Martín Cicotello luego de la derrota ante Deportes La Serena, partido que además terminó con el técnico argentino siendo trasladado a un centro asistencial tras sufrir una arritmia cardíaca.

Ante este escenario, la dirigencia calerana tendría como principal candidato a un entrenador de experiencia en el fútbol chileno: Mario Salas. La información fue entregada por el periodista Ricardo Maturana, de Radio La Calera, quien aseguró a través de su cuenta de X que existen conversaciones avanzadas con el técnico nacional.

“Hay avanzadas negociaciones con el DT chileno y todo debería quedar resuelto muy pronto. Es la primera opción de la S.A.”, informó el comunicador.

La situación de Unión La Calera es crítica. Disputadas 22 fechas, el elenco cementero apenas suma 14 puntos y se encuentra último en la tabla de posiciones, a siete puntos de Cobresal y a ocho de la U. de Conce, sus rivales más cercanos.

La última experiencia de Mario Salas en el fútbol chileno

El desafío no sería menor para el ex DT de Colo Colo y Universidad Católica, quien viene de una experiencia negativa en Deportes Temuco. Salas asumió en diciembre de 2024, pero fue despedido en mayo de 2025 después de dirigir 14 partidos, donde apenas consiguió dos triunfos, cinco empates y siete derrotas, registrando un bajo 26,19% de rendimiento.

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Unión La Calera volverá a la cancha este fin de semana cuando enfrente a Deportes Limache por la Fecha 23 de la Liga de Primera. El duelo está programado para el próximo lunes 14 de septiembre a las 20:30 horas.