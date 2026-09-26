Unión La Calera da el gran golpe y elimina a Universidad Católica en la Copa Chile en penales

Universidad Católica recibió un duro golpe y quedó eliminado ante Unión La Calera en Copa Chile.

Universidad Católica y Unión La Calera en esta jornada definían a un nuevo clasificado a los cuartos de final de la Copa Chile, en una serie más que cerrada que culminaba en el Claro Arena.

Ambos equipos se vieron las caras a mitad de semana en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, en el que ‘Cruzados’ y ‘Cementeros’ igualaron a un tanto, dejando la llave incierta.

Hoy, ambos equipos disputaron el duelo de vuelta, en el que igualaron sin goles en los noventa minutos y Unión La Calera se quedó con la clasificación tras vencer por 4-2 a la Universidad Católica.

Durante los noventa minutos, ambos equipos tuvieron las opciones para poder desequilibrar el marcador, pero debido a la actuación de los porteros y la impericia de los jugadores, no pudieron romper el cero.

Unión La Calera venció a Universidad Católica en penales | Foto: Photosport

El clasificado se debió definir desde los doce pasos, en la que los de la quinta región fueron efectividad pura y vencieron por 4-2 a la Universidad Católica, logrando la clasificación a cuartos de final.

Publicidad

Para los ‘Cementeros’ anotaron Christopher Díaz, Camilo Moya, Bayron Oyarzo, Nicolás Avellaneda, mientras que para los ‘Cruzados’ anotaron Fernando Zampedri y Jhojan Valencia. Cristián Cuevas y Justo Giani fallaron sus penales.

Ahora, esperará por su rival para lo que serán los cuartos de final de la Copa Chile, el que saldrá el del ganador entre Coquimbo Unido y Cobreloa, serie que hoy lideran los ‘Piratas’ por un 2-1.