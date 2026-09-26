¿Vuelve Justo Giani? La formación de Universidad Católica para recibir a Unión La Calera

Según trascendió, el delantero argentino aún no será desde el arranque. Lo positivo para él es que regresa a las citaciones.

Universidad Católica tiene un complejo desafío: la revancha contra Unión La Calera por octavos de final de Copa Chile. La escuadra precordillerana recibirá a su símil cementero en San Carlos de Apoquindo.

Con el 1-1 de la ida, se especuló sobre un eventual retorno de Justo Giani para ser partícipe desde el arranque en la UC. Sin embargo, según reporta Punto Cruzado, ello no es así. ¿Por qué?

El cuerpo técnico de Daniel Garnero ensayó el mismo once inicial que visitó el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. A pesar de la igualdad, el DT argentino no integrará cambios en su dibujo táctico.

De esta manera, el ataque seguirá conformado -a falta de ratificación oficial- por Diego Corral, Fernando Zampedri y Martín Gómez. Este último anotó el gol de la UC en el primer duelo.

Al igual que en la ofensiva, el resto del equipo se mantendrá como estelar. No se consignan movimientos para intentar acceder a los cuartos de final de Copa Chile.

Por el momento, Justo Giani no regresa a la titularidad de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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La formación de Universidad Católica

El XI inicial de la UC sería con: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Agustín Farías, Agustín García Basso y Cristián Cuevas; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Matías Palavecino; Diego Corral, Fernando Zampedri y Martín Gómez.

Dicho compromiso entre Universidad Católica y Unión La Calera, válido por octavos de final de vuelta de Copa Chile, está pactado para este sábado 26 de septiembre. Se jugará desde las 20:00 horas en el Claro Arena.