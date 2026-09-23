U. Católica empata vs. Unión La Calera: ¿cuándo se juega la revancha por Copa Chile?

Universidad Católica no pudo marcar diferencias en su visita a Unión La Calera por la ida de los octavos de final de Copa Chile. Si bien comenzó arriba, el conjunto precordillerano igualó 1-1.
El primer gol llegó para la UC. Luego de un pobre lapso inicial, el elenco de Las Condes logró abrir el resultado a través de Martín Gómez. Tras un tiro libre en el palo, aprovechó el rebote y anotó en el minuto 64.
Sin embargo, el cuadro local consiguió responder en el 79′ y lo hizo mediante los pies de Juan Pablo Salomoni. El zaguero se zambulló en el área tras un centro y alcanzó a tocar el balón para enviarlo a la red.
De esta manera, tanto Universidad Católica como Unión La Calera tendrán que enfocarse en el encuentro de vuelta. Los cuerpos técnicos de Daniel Garnero y John Armijo deben afinar detalles para acceder a la siguiente ronda.
Un punto a destacar: Coquimbo Unido superó 2-1 a Cobreloa en la llave que definirá al contrincante de cruzados o cementeros. ¿Dónde se jugará el segundo partido? En el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Universidad Católica empató contra Unión La Calera. (Imagen: Photosport)
¿Cuándo juega Universidad Católica vs. Unión La Calera?
La revancha por los octavos de final de Copa Chile se disputará este sábado 26 de septiembre. Está fijada para las 20:00 horas (fue reprogramada por la ANFP) en el Claro Arena.
Daniel Garnero se resigna ante esta situación en Universidad Católica: “Nos pasan a nosotros nada más”
Cabe consignar que en caso de igualdad tras el duelo de vuelta, el clasificado a los cuartos de final se definirá por lanzamientos penales. Un detalle a no olvidar en San Carlos de Apoquindo.