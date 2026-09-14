Unión La Calera revive y sueña con la salvación tras batir a Limache: ¡Tabla de posiciones!

Los 'Cementeros' lograron tres puntos de oro tras vencer a Limache por la cuenta mínima ¡Se enciende la lucha por el descenso!

Unión La Calera logró un triunfo de oro al imponerse por 1-0 como local a Deportes Limache en el cierre de la Fecha 23 de la Liga de Primera. Tras la salida del técnico Martín Cicotello, el elenco ‘cementero’ volvió a los triunfos después de 13 jornadas y logró de tres puntos de oro en la lucha por la permanencia bajo el interinato de Carlos Galdames.

El gol del triunfo calerano llegó apenas a los 15 minutos de juego. Nicolás Ferreyra se anticipó a su marca en el área y conectó un centro preciso con un impecable cabezazo en el área para desatar los festejos en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

¡Volvieron los festejos en Unión La Calera! (Photosport).

En el segundo tiempo, el conjunto del Tomate Mecánico se fue en busca del empate pero careció de finiquito en los metros finales para lograr la igualdad. Los locales por su parte, se fueron replegando y apostaron a la salida de contragolpe donde casi encontraron premio a los 76’ tras un zurdazo de Yonathan Andía que dio en el horizontal. A los 89′, el juez anuló un gol de Gonzalo Sosa para la visita por mano en el área.

Con este resultado, Unión La Calera llegó a los 17 puntos en la tabla de posiciones y si bien se mantuvo en el último puesto, ahora quedó a cinco unidades de Universidad de Concepción (15°), y a siete a Cobresal (14°).

El próximo desafío de los caleranos está en Copa Chile: en octavos de final, los cementeros enfrentarán la llave de octavos de final ante Universidad Católica. En tanto, por la Liga de Primera, volverán a la acción el próximo 11 de octubre cuando visiten a Deportes Concepción en Collao.

Publicidad

Limache por su parte se estancó en la 6° ubicación con 33 puntos y tras el receso recibirá a Palestino, el próximo 11 de octubre a las 20:00 horas, por la Fecha 24 de la Liga de Primera.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 23 17 3 3 48 22 26 54 2 U. Católica 23 13 3 7 50 33 17 42 3 U. de Chile 23 12 6 5 35 19 16 42 4 Everton 23 10 6 7 37 25 12 36 5 Palestino 23 11 3 9 36 33 3 36 6 Deportes Limache 23 10 3 10 43 35 8 33 7 Ñublense 23 8 8 7 28 31 -3 32 8 Concepción 23 9 4 10 25 26 -1 31 9 La Serena 23 7 9 7 34 38 -4 30 10 Coquimbo Unido 22 8 5 9 31 31 0 29 11 Audax Italiano 23 7 7 9 26 31 -5 28 12 O’Higgins 23 8 3 12 28 36 -8 27 13 Huachipato 21 7 4 10 29 39 -10 25 14 Cobresal 23 7 3 13 34 44 -10 24 15 Univ. Concepción 22 6 4 12 17 37 -20 22 16 U. La Calera 23 4 5 14 19 40 -21 17