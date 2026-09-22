Advierten que Universidad de Chile arriesga salir del Estadio Nacional contra Cobresal

El encuentro entre azules y mineros está fijado para el fin de semana del 8 de noviembre en el recinto de Ñuñoa, pero ello puede cambiar.

Universidad de Chile tiene nuevos problemas con su localía en el Estadio Nacional. ¿Qué le pasó al conjunto estudiantil? Aseguran que puede salir de su casa habitual para recibir a Cobresal por la Liga de Primera.

Según informa La Magia Azul, el encuentro entre estudiantiles y mineros por la fecha 27 del certamen, puede cambiar de fecha estipulada y de sede debido al espectáculo de cierre de la Teletón.

Tal evento se realizará el sábado 7 de noviembre en el recinto de Ñuñoa, lo que puede ser crucial para el duelo mencionado. Pese a no tener itinerario oficial, está fijado para ese fin de semana en el mismo reducto.

“El cruce frente a Cobresal, correspondiente a la fecha 27 de la Liga de Primera y originalmente agendado para el domingo 8 de noviembre, sufrirá un cambio inminente de programación“, lanzó el medio partidario.

“El motivo de la alteración responde a los estrictos plazos operativos del recinto ñuñoíno (…) La tradicional cruzada solidaria concluye su transmisión de cierre pasadas las primeras horas de la madrugada del domingo”, agregó.

Universidad de Chile recibirá a Cobresal por la fecha 27. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile arriesga salir del Estadio Nacional

Bajo dicho contexto, la directiva universitaria ya trabaja en conjunto a las autoridades para tomar una decisión al respecto. Según aporta la fuente indicada, hay un plan B que toma fuerza.

“Frente a este complejo panorama, en Azul Azul y la ANFP ya barajan alternativas concretas sobre la mesa: la opción prioritaria es reprogramar el compromiso para disputarse a mitad de semana“, advirtió la publicación.

“En cuanto a la sede, se definirá si se mantiene en el Estadio Nacional una vez concluidas las faenas de despeje del terreno o si se recurre al Estadio Santa Laura“, concluyó.