Universidad de Chile vs. Ñublense: ANFP confirma el cambio de estadio y programación

El duelo, inicialmente pactado para el 9 de octubre, fue modificado por las autoridades. Tampoco se disputará en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile tiene importantes movimientos para su regreso a la acción en la jornada 24 de la Liga de Primera. Tras la fecha FIFA, el conjunto estudiantil enfrentará a Ñublense con diversos cambios.

Sin embargo, ellos no estarán en el once inicial, sino que en la programación y en el recinto en el que se desarrollará el compromiso. Así lo confirmó la ANFP a través de sus plataformas oficiales.

Tal como ratificó el ente organizador, el encuentro, pactado en un comienzo para el viernes 9 de octubre a las 20:00 horas, fue desplazado para el lunes 12 de octubre desde las 18:00 horas.

Y, a su vez, se estableció que el Estadio Santa Laura recibirá a azules y chillanejos. En esta ocasión, el Estadio Nacional no será la sede del partido por la categoría de honor.

¿La razón? Los conciertos de la banda surcoreana BTS, fijados para los días 14, 16 y 17 de octubre, obligarán a Universidad de Chile a dejar el reducto de Ñuñoa. Pese a ello, se mantendrá en la Región Metropolitana.

Universidad de Chile recibirá a Ñublense en el Estadio Nacional. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile saldrá del Estadio Nacional

Cabe destacar que el elenco dirigido por Fernando Gago tiene desafíos en la fecha FIFA. Este jueves 24 de septiembre visitará a Everton por los octavos de final de ida de Copa Chile. Se jugará a las 20:30 horas en el Estadio Sausalito.

En tanto, la vuelta está pactada para el domingo 27 del mismo mes desde las 17:30 horas. Para tal oportunidad, el Estadio Nacional sí tendrá sus puertas abiertas para los hinchas Universidad de Chile.