Llegó el día que los fanáticos de los deportes de combate estaban esperando desde hace meses (algunos, incluso desde hace años). Luego de una larga espera, este sábado 13 de septiembre (madrugada del domingo 14 para algunos países) será la tan esperada pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford.

La pelea de los 200 millones de dólares está a la vuelta de la esquina. Canelo llega a este combate luego de imponerse por DU al cubano William Scull en una controversial -y para algunos aburrida- batalla.

Por su parte, “Bud” se impuso a Israil Madrimov también por la vía de las tarjetas. En esta pasada, el estadounidense subió dos categorías de peso. De vencer al tapatío, se convertirá en el primer boxeador en la historia en conquistar tres campeonatos indiscutidos en tres divisiones diferentes.

Pero no solo de Canelo y Crawford se hablará de esta noche. En la pelea pelea coestelar, Callum Walsh se medirá ante Fernando Vargas Jr. en un combate a 10 asaltos en el peso superwelter.

¿Quién transmite la velada completa de Canelo vs. Crawford?

La velada completa será transmitida exclusivamente a través de Netflix, siendo el primer gran combate profesional que esta plataforma transmite por sus pantallas. A diferencia de la gran mayoría de las peleas del mexicano, esta vez, la TV azteca no transmitirá el combate.

Canelo vs. Crawford: horarios para Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y más

Horario evento Países de LATAM 19:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 20:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 21:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 22:00 horas Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

*Cabe destacar que estos horarios son para el inicio de la velada que contará con nueve peleas, es decir, el combate de fondo entre Canelo vs. Crawford sería al rededor de cinco horas después del inicio según tu país.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: Cartelera completa