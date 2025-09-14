El 13 de septiembre de 2025 quedará marcado en la historia del boxeo. Terence “Bud” Crawford logró una victoria histórica sobre Saúl “Canelo” Álvarez en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

A pesar de subir dos categorías de peso, Crawford mostró un dominio absoluto durante toda la pelea. Su velocidad, movilidad constante y precisión táctica frustraron a Álvarez, impidiendo que el mexicano conectara sus golpes característicos. Los jueces puntuaron la pelea 116-112, 115-113 y 115-113 a favor de Crawford, confirmando su superioridad en el ring.

Con este triunfo, el nacido en Nebraska le arrebató todos los títulos de peso supermediano y convirtiéndose en el primer boxeador masculino en la era de los cuatro cinturones en obtener estatus indiscutido en tres divisiones distintas.

La pelea entre Terence Crawford y Saúl “Canelo” Álvarez entra en la historia

Por si esto fuera poco, Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, fue el encargado de dar una noticia que dejó a todos boquiabiertos.

“Netflix informará el lunes que esta es oficialmente la pelea más vista en la historia del boxeo profesional”, lanzó post pelea.

El combate también marcó un récord histórico en términos de audiencia | FOTO: Harry How/Getty Images for Netflix

La transmisión global de Netflix permitió que millones de espectadores en todo el mundo siguieran el combate en vivo, superando incluso las cifras de eventos históricos como la “Pelea del Siglo” entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, que en 2015 alcanzó 4.6 millones de compras de pago por evento (PPV) solo en Estados Unidos.

Con esta confirmación, la pelea Crawford vs. Canelo no solo se inscribe en la historia por los títulos en juego, sino también por su alcance global.

