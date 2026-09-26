La delegación nacional cerró su participación en los Juegos Odesur 2026 con 49 medallas de oro y 175 preseas en total.

Este sábado culminó la presentación del Team Chile en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en Argentina, donde la delegación nacional aseguró el cuarto lugar en el medallero con una última medalla de oro.

Esta se la dio el tenis de mesa en la modalidad de equipos femenino, donde el tridente compuesto por Daniela Ortega, Paulina Vega y Valentina Ríos se impuso rotundamente en la final a Brasil (8-0).

Ortega se trae a nuestro país un total de cuatro medallas, tres de oro y una de plata, pues también ganó en singles y dobles mixto, quedando segunda en dobles femenino junto a Paulina Vega. Con esto, igualó su actuación en los Juegos de Asunción 2022.

Además, esta jornada el equipo masculino de tenis mesa logró medalla de bronce y el equipo masculino de balónmano obtuvo plata, luego de empatar 27-27 con Argentina. Los trasadinos se quedaron con el título por diferencia de goles en la tabla.

Con estos resultados, Chile aseguró el cuarto lugar del medallero luego de una remontada épica sobre Venezuela, sumando 175 medallas en total: 49 de oro, 58 de plata y 68 de bronce.

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Los llaneros quedaron quintos con un oro menos y 147 preseas en total. Por delante solo terminaron 1° Brasil (311 y 121 oro), 2° Argentina (293 y 81 oro) y 3° Colombia (192 y 69 oro).

Esta se convirtió en la mejor actuación de Chile fuera del país y la segunda mejor en su historia en los Juegos Odesur, solo por detrás de lo realizado en Santiago 1986.

Así quedó el medallero de los Juegos Suramericanos 2026:

Rank País 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce 🏅 Total 1 Brasil 121 107 83 311 2 Argentina 81 87 125 293 3 Colombia 69 61 62 192 4 Chile 49 58 68 175 5 Venezuela 48 43 55 146 6 Perú 28 31 39 98 7 Uruguay 17 14 23 54 8 Ecuador 16 27 39 82 9 Paraguay 9 9 19 37 10 Panamá 5 3 8 16