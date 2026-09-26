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Juegos Odesur 2026

El Team Chile sumó un nuevo oro y se quedó con el cuarto lugar del medallero en los Juegos Suramericanos 2026

La delegación nacional cerró su participación en los Juegos Odesur 2026 con 49 medallas de oro y 175 preseas en total.

El tenis de mesa le dio el oro número 49 al Team Chile. (Foto: Santiago Bahamonde/Team Chile)
El tenis de mesa le dio el oro número 49 al Team Chile. (Foto: Santiago Bahamonde/Team Chile)

Este sábado culminó la presentación del Team Chile en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en Argentina, donde la delegación nacional aseguró el cuarto lugar en el medallero con una última medalla de oro.

Esta se la dio el tenis de mesa en la modalidad de equipos femenino, donde el tridente compuesto por Daniela Ortega, Paulina Vega y Valentina Ríos se impuso rotundamente en la final a Brasil (8-0).

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Ortega se trae a nuestro país un total de cuatro medallas, tres de oro y una de plata, pues también ganó en singles y dobles mixto, quedando segunda en dobles femenino junto a Paulina Vega. Con esto, igualó su actuación en los Juegos de Asunción 2022.

Además, esta jornada el equipo masculino de tenis mesa logró medalla de bronce y el equipo masculino de balónmano obtuvo plata, luego de empatar 27-27 con Argentina. Los trasadinos se quedaron con el título por diferencia de goles en la tabla.

Con estos resultados, Chile aseguró el cuarto lugar del medallero luego de una remontada épica sobre Venezuela, sumando 175 medallas en total: 49 de oro, 58 de plata y 68 de bronce.

Los llaneros quedaron quintos con un oro menos y 147 preseas en total. Por delante solo terminaron 1° Brasil (311 y 121 oro), 2° Argentina (293 y 81 oro) y 3° Colombia (192 y 69 oro).

Esta se convirtió en la mejor actuación de Chile fuera del país y la segunda mejor en su historia en los Juegos Odesur, solo por detrás de lo realizado en Santiago 1986.

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Así quedó el medallero de los Juegos Suramericanos 2026:

RankPaís🥇 Oro🥈 Plata🥉 Bronce🏅 Total
1Brasil12110783311
2Argentina8187125293
3Colombia696162192
4Chile495868175
5Venezuela484355146
6Perú28313998
7Uruguay17142354
8Ecuador16273982
9Paraguay991937
10Panamá53816
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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