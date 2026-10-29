El peleador chileno fue confirmado en la cartelera estelar de HYPE Chile, evento que se celebrará el próximo 20 de diciembre.

El peleador chileno Ignacio “Jaula” Bahamondes sumará un nuevo desafío en su exitosa carrera como luchador de artes marciales mixtas tras ser anunciado como la gran figura de HYPE Chile.

El deportista nacional, quien forma parte de la UFC, esta vez será protagonista del evento que se realizará el domingo 20 de diciembre en el Santander Arena.

Bahamondes encabezará la cartelera frente al estadounidense Colby Covington, actual campeón de RAW USA y excampeón interino de la UFC.

LAS VEGAS, NEVADA – SEPTEMBER 14: (L-R) Ignacio Bahamondes of Chile fights Manuel Torres of Mexico during UFC 306: Riyadh Season Noche at Sphere on September 14, 2024 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)

HYPE Chile tendrá más de un combate estelar

La jornada también contará con un atractivo enfrentamiento en la modalidad de Bare Knuckle, disciplina que se caracteriza por los combates de boxeo sin guantes. En esta ocasión, el uruguayo Gastón “Tonga” Reyno, conocido por su trabajo como comentarista de ESPN, se medirá con el experimentado boxeador ecuatoriano Andrés Muñoz.

La organización confirmó que el evento contará con más de 10 combates, cuyos detalles serán anunciados durante los próximos días. De esta manera, HYPE Chile prepara una cartelera con figuras internacionales y presencia sudamericana, con Bahamondes como uno de los principales atractivos de la noche.

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Los fanáticos que quieran asistir ya tienen fecha para adquirir sus entradas: la venta comenzará este viernes 30 de octubre a través del sistema Puntoticket.