"La Jaula" dio luces en sus redes sociales de cuándo será su próximo combate en la UFC.

Ignacio “La Jaula” Bahamondes ya comienza a mirar hacia adelante luego de meses complejos dentro de la UFC. El peleador chileno, uno de los máximos representantes nacionales en las artes marciales mixtas, reveló cuándo espera volver al octágono más importante del mundo.

El presente no ha sido sencillo para el oriundo de San Ramón. Luego de acercarse al top 15 del peso ligero, actualmente arrastra una dura racha de dos derrotas consecutivas dentro de la compañía.

La primera caída fue en junio de 2025 ante Rafael Fiziev, uno de los nombres más consolidados de la división. Si bien perdió por decisión unánime, Bahamondes dejó buenas sensaciones frente a un rival de elite que podía significar su salto definitivo en el ranking.

Sin embargo, el golpe más complicado llegó en marzo de este año frente a Tofiq Musayev. El chileno aceptó el combate con poca anticipación y terminó cayendo nuevamente, resultado que encendió las alarmas respecto a su futuro dentro de UFC.

Ignacio Bahamondes confirma cuándo volvería a pelear en UFC

Pese a las derrotas, el apoyo hacia “La Jaula” no ha disminuido y sus seguidores siguen atentos a cualquier novedad sobre su regreso.

Fue así como el propio peleador utilizó sus redes sociales para entregar una pista sobre su próximo combate. “Septiembre mi gente”, escribió Bahamondes junto a una captura de pantalla donde aparecían múltiples fanáticos preguntándole cuándo volvería a competir.

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“La Jaula” Bahamondes confirma la fecha de su próxima pelea.

Por ahora, todavía no existe confirmación oficial respecto al evento, rival o ciudad donde peleará el chileno, pero todo apunta a que su regreso al octágono sería durante septiembre.

El próximo combate aparece como fundamental para Ignacio Bahamondes, considerando que una tercera derrota consecutiva dentro de UFC podría poner en riesgo su continuidad en la organización más importante de las MMA.

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DATOS CLAVE

Ignacio Bahamondes confirmó a través de sus redes sociales que volverá a pelear en septiembre.

El peleador Ignacio Bahamondes arrastra una racha de dos derrotas consecutivas dentro de UFC.

El chileno Ignacio Bahamondes cayó en junio de 2025 y en marzo de este año.