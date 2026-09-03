Este fin de semana se corre la decimotercera fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, en el Autódromo Nazionale de Monza.

La Fórmula 1 llega a uno de sus grandes escenarios, en el que es considerado el templo de velocidad. Hablamos del Gran Premio de Italia en el Autódromo Nazionale de Monza, válido por la fecha 13 del Campeonato Mundial 2026.

Todos los ojos estarán en la Scudería Ferrari, pues están en casa y hay altas expectativas en el Cavallino Rampante, donde el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton llega como sublíder del campeonato de pilotos.

Mientras que el líder de la temporada, el joven italiano Kimi Antonelli, tendrá que largar desde la última posición, pues el equipo Mercedes puso en su monoplaza una nueva unidad de potencia, siendo penalizado por superar las permitidas este año.

El Gran Premio de Italia es considerada la prueba más veloz de la F1, donde el último ganador fue el neerlandés Max Verstappen con Red Bull Racing, en la edición 2025, batiendo un récord de velocidad de 22 años que poseía la leyenda Michael Schumacher.

El Gran Premio de Italia 2026 se desarrollará entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre.

El Autódromo Nazionale de Monza está listo para la fiesta del Gran Premio de Italia. (Foto: Guido De Bortoli/Getty Images)

Los horarios para Chile del Gran Premio de Italia 2026

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 1: 06:30 horas

06:30 horas Práctica libre 2: 10:00 horas

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SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 3: 06:30 horas

06:30 horas Clasificación: 10:00 horas

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

Carrera: 10:00 horas

¿Quién transmite el Gran Premio de Italia?

El Gran Premio de Italia, así como toda la acción de la Fórmula 1, es transmitida en ESPN a través de la plataforma de pago Disney+ en el plan premium.

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En síntesis