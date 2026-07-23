Este fin de semana se lleva a cabo la undécima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la temporada 2026.

La Fórmula 1 no tiene descanso tras el Gran Premio de Bélgica, donde se impuso Kimi Antonelli de Mercedes, quien logró su sexta victoria de la temporada y es el líder indiscutido del campeonato de pilotos.

Ahora continúa la gira por Europa con el Gran Premio de Hungría, que tiene lugar entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio en el circuito Hungaroring en Budapest.

Esta será una fecha normal, pues no tendrá carrera Sprint, por lo que el fin de semana se divide en tres prácticas libres, la clasificación y la carrera de la jornada dominical.

Sin duda que el gran favorito para esta parada es Antonelli, aunque uno que viene recuperando terreno en esta última etapa es Max Verstappen de Red Bull Racing.

Mientras que algo tendrá que decir la pareja de la Scudería Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, donde el siete veces campeón del mundo no ha podido subirse al podio en las dos últimas carreras, pero es el sublíder del campeonato de pilotos.

Lando Norris fue el último ganador en Hungría el 2025. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

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Los horarios del Gran Premio de Hungría para Chile

VIERNES 24 DE JULIO

Práctica libre 1: 07:30 horas

07:30 horas Práctica libre 2: 11:00 horas

SÁBADO 25 DE JULIO

Práctica libre 3: 06:30 horas

06:30 horas Clasificación: 10:00 horas

DOMINGO 26 DE JULIO

Carrera: 09:00 horas

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¿Quién transmite en Chile la Fórmula 1?

El Gran Premio de Hungría así como toda la acción de la Fórmula 1 se puede ver en vivo a través de ESPN en la plataforma de pago Disney+ Premium.

En síntesis