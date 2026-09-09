Este fin de semana se lleva a cabo la fecha 14 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en que se inaugura el circuito de Madring.

Un nuevo circuito llega a la Fórmula 1 y el Gran Premio de España cambia de escenario, pues Madrid se suma al calendario en la fecha 14 del Campeonato Mundial 2026.

Este fin de semana volvemos a tener acción en la principal categoría del motosport, donde Madring espera estar a la altura de una temporada que está al rojo vivo.

Y no lo decimos por Ferrari, sino más bien por el piloto italiano Kimi Antonelli, que viene de dar un mazazo al campeonato de pilotos, ganando el Gran Premio de Italia largando desde el puesto 19 en Monza.

El corredor de 20 años, que está en su segunda temporada en la F1, está sacando el máximo de rendimiento al monoplaza del equipo de Mercedes, quienes lideran con comodidad el campeonato de constructores.

Antonelli suma siete victorias en esta campaña, que lo hacen estar muy por encima de sus perseguidores en la lucha por el título mundial (267 puntos), que son su compañero George Russell (201 pts) y el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton (191 pts).

El Gran Premio de España 2026 se llevará a cabo entre el viernes 11 y domingo 13 de septiembre.

Este será el segundo GP del año que se corra en suelo español, pues en junio se llevó a cabo la última edición fija del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, que ganó Hamilton.

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El circuito Madring está listo para debutar en la Fórmula 1. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

Los horarios del Gran Premio de España para Chile:

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 1: 08:30 horas

08:30 horas Práctica libre 2: 12:00 horas

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 3: 07:30 horas

07:30 horas Clasificación: 11:00 horas

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DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

Carrera: 10:00 horas

¿Quién transmite la Fórmula 1?

El Gran Premio de España 2026, así como toda la acción de la Fórmula 1, es transmitido por ESPN a través de la plataforma de streaming Disney+ con suscripción al plan premium.