Este sábado se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de Hungría, en el marco de la undécima fecha del campeonato de Fórmula 1.

El Gran Premio de Hungría se toma este fin de semana en el marco de la undécima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, por lo que este sábado se llevó a cabo la clasificación para la carrera de mañana (domingo).

Quien se impuso esta jornada en Hungaroring fue el piloto británico Lando Norris de McLaren. El campeón defensor logró superar por milésimas el tiempo que había conseguido Lewis Hamilton de Ferrari, que era el que se estaba quedando con la ‘pole position’ hasta el último intento de la Q3.

Pero el siete veces campeón del mundo no pudo superar su propia marca, lo que sí pudo hacer su compatriota, quedándose con la primera posición de salida con un tiempo de 1:17.207.

Consignar que Norris corta la racha de Mercedes que se venía quedando con todas las ‘poles’ de esta temporada, logrando la primera suya luego de haber sido campeón del mundo.

Para el colmo de Hamilton, que se había quedado con la P2, fue sancionado con tres puestos por obstruir el intento final de Oscar Piastri (McLaren), por lo que finalmente arrancará en P5.

El inglés de 41 años ya venía de ser sancionado en las dos carreras anteriores, que le costó no subirse al podio. Ahora deberá remontar desde tercera fila y sin cometer errores.

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Pero no fue el único castigado, pues el líder del campeonato de pilotos, Kimi Antonelli (Mercedes), también recibió una sanción de tres puestos y largará en P7, luego de saltarse una bandera amarilla tras un incidente de Max Verstappen (Red Bull Racing).

Justamente Antonelli y Hamilton están siendo los principales candidatos al título mundial, donde el joven italiano tiene 204 puntos y el experimentado británico 159 unidades.

Así quedó la grilla para el Gran Premio de Hungría:

La grilla de partida del Gran Premio de Hungría 2026. (Foto: F1)

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¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Hungría?

La carrera del Gran Premio de Hungría se llevará a cabo este domingo 26 de julio a las 09:00 horas de Chile en el circuito de Hungaroring, Budapest.

¿Quién transmite la Fórmula 1 en Chile?

El Gran Premio de Hungría y toda la acción de la Fórmula 1 se puede ver en vivo en Chile a través de ESPN en la plataforma de streaming Disney+ Premium.

En síntesis

Lando Norris logró la ‘pole position’ en Hungría con un tiempo de 1:17.207.

logró la ‘pole position’ en Hungría con un tiempo de 1:17.207. Lewis Hamilton recibió sanción de tres puestos y largará quinto en Hungaroring.

recibió sanción de tres puestos y largará quinto en Hungaroring. Kimi Antonelli fue penalizado con tres lugares y saldrá séptimo este domingo.