El deportista chileno se forjó en Estados Unidos, sin embargo las lesiones le pasaron la cuenta y decidió ponerle fin a su carrera profesional.

El básquetbol chileno recibió una noticia inesperada luego de que Nicolás Carvacho anunciara su retiro de la actividad profesional. El pívot, que defendió durante varios años a la selección chilena y desarrolló gran parte de su formación deportiva en Estados Unidos, decidió poner fin a su carrera debido a los problemas físicos que lo han acompañado durante las últimas temporadas.

El propio jugador comunicó la decisión a través de un emotivo mensaje, donde explicó las dificultades que enfrentó producto de las lesiones. “Me ha tomado bastante tiempo tratar de encontrar las palabras correctas para expresarme y no ha sido fácil. Desde que puedo recordar, jugar deportes a un alto nivel ha sido una de las cosas más importantes de mi vida”, comenzó señalando.

Carvacho recordó que desde muy joven se comprometió con el deporte y que el básquetbol terminó convirtiéndose en el camino que decidió seguir. “Jugar básquetbol fue el regalo con que el Señor me bendijo a los 15 años, cuando me dijo que este era mi camino”, expresó.

Sin embargo, las lesiones terminaron modificando el rumbo de su carrera. “Desafortunadamente, lesiones han sido un gran y continuo problema estos últimos años. Mi camino pasó de demostrar quién era y ganarme cada minuto, semana a semana tener ese alto impacto en mis equipos, ganar campeonatos y más tarde en la carrera luchar por la rehabilitación de mis lesiones a medias para poder jugar y estar presente”, explicó.

El basquetbolista reconoció que la acumulación de problemas físicos terminó convirtiendo su carrera en una batalla que trascendió lo deportivo. “A medida que las lesiones se acumulaban y no podía dar lo mejor de mí, todo se convirtió en una dura batalla física, mental y emocional”, sostuvo.

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“He decidido dejar el baloncesto profesional. Esta fue una decisión muy difícil. Dios me ha bendecido con mucho en mi carrera y estoy convencido de que tiene el plan correcto para mí”, afirmó.

“Honestamente, la parte más difícil de esta decisión fue cómo esto me afectaría al momento de defender a Chile, ya que vestir la Roja desde los 16 años ha sido una de las decisiones de las que más orgulloso estoy”, cerró.

Con su retiro, Carvacho pone fin a una carrera marcada por su formación en Estados Unidos donde destacó en la Universidad Colorado State Rams. además tuvo pasos por Rilski Sportist (Bulgaria), s.Oliver Baskets (Alemania), MKS Dąbrowa Górnicza (Polonia), Benfica (Portugal) y Elitzur Maccabi Netanya (Israel).