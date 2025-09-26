Este fin de semana Los Cóndores buscarán su clasificación al Mundial de Rugby Australia 2027, en la revancha contra Samoa por el repechaje de la zona Sudamérica-Pacífico.

El pasado sábado Chile consiguió un empate 32-32 en la ida ante el combinado polinésico, choque que ocurrió en Salt Lake, Estados Unidos.

Si bien el equipo nacional pudo haber llegado con la ventaja a la vuelta, tendrá la posibilidad de abrochar la clasificación en casa y ante 20 mil espectadores.

Esto porque Los Cóndores vendieron la totalidad de las entradas disponibles en tiempo récord, por lo que estará lleno el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Cabe recordar que los pupilos de Pablo Lemoine buscan clasificar al segundo Mundial de su historia y de forma consecutiva, pues ya estuvieron presentes en la cita planetaria anterior de Francia 2023.

Los Cóndores entrenaron este viernes en el Estadio Sausalito. (Foto: Sudamérica Rugby)

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Chile y Samoa?

La revancha del repechaje entre Chile y Samoa será este sábado 27 de septiembre a las 16:30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, Región de Valparaíso.

¿Quién transmite el partido de Los Cóndores?

La transmisión de esta revancha será a través de ESPN en televisión y en el plan premium de Disney+ en las plataformas de streaming.