Medallero Juegos Suramericanos: así va el Team Chile en los Odesur 2026

El Team Chile sumó un nuevo oro este martes tras el brillante triunfo de Claudio Romero en el lanzamiento del disco.

El Team Chile alcanzó una histórica cifra en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional llegó a las 30 medallas de oro gracias a la actuación de Claudio Romero, quien cumplió con su condición de favorito y se quedó con el primer lugar en la prueba de lanzamiento del disco.

La jornada también dejó nuevas preseas para Chile. Néstor Almanza consiguió el bronce en la categoría de 67 kilogramos de la lucha grecorromana, luego de imponerse por 8-0 al paraguayo Royglen Temple.

En gimnasia rítmica, Annalena Ley, Martina Inostroza, Isabel Lozano, Josefina Romero y Antonia Gallegos también subieron al podio tras obtener el tercer lugar en la final de tres aros y dos mazas, con un puntaje de 23.650.

El lanzador de disco cumplió con su favoritismo en Santa Fe (Team Chile).

Por su parte, “Los Cóndores 7” se quedaron con la medalla de plata en el rugby seven. El combinado nacional cayó por 17-7 ante Argentina en la final de la competencia, quedándose con el segundo lugar.

Con estos resultados, Chile alcanzó las 30 preseas doradas en Santa Fe 2026. Sin embargo, en el medallero general la delegación nacional cayó nuevamente al quinto lugar, luego de que Venezuela la superara por una estrecha diferencia de apenas una medalla de oro.

Publicidad

Este martes a destacar, el Team Chile enfrentará las finales en Hockey Césped masculino y femenino. La Roja chocará en ambas definiciones ante Argentina.

Medallero Juegos Suramericanos 2026