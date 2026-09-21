Impactante caída de ciclista chilena remece a los Juegos Odesur: fuertes imágenes

Scarlet Cortés sufrió una brutal caída cuando restaban 20 vueltas para completar la pruena del Ómnium en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

La ciclista chilena Scarlet Cortés protagonizó una dramática caída durante la prueba scratch del Ómnium en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Cuando restaban 20 vueltas para el final, la brasileña Nicolle Wendy impactó a la venezolana Verónica Abreu y terminó cayendo de su bicicleta. El incidente provocó una desestabilización en la pista y también afectó a Cortés, quien circulaba muy cerca de las competidoras.

La representante del Team Chile terminó en el suelo y sufrió molestias en la zona costal derecha, además de un sangrado en uno de sus codos producto del fuerte impacto.

Pese al golpe, Cortés logró recuperarse y minutos después volvió a tomar ritmo para continuar en competencia y completar su participación en la exigente prueba.

El impactante accidente de Scarlet Cortés en los Odesur

Terrible caída de la chilena Scarlet Cortés en la prueba de Ómnium. Pese a la magnitud de la imagen, igual siguió compitiendo pic.twitter.com/CUc11qrVgR — Pipopavez (@Pipopavez) September 21, 2026