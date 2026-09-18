El equipo que dirige Sebastián Miranda se inclinó por 0-2 ante los del Rímac y complicó sus posibilidades de avanzar a la fase final.

Este viernes 18 de septiembre, en plenas Fiestas Patrias en nuestro país, la Selección Chilena Sub 20 sufrió un duro golpe en los Juegos Suramericanos 2026, pues perdió por 0-2 ante Perú por la segunda fecha del Grupo A.

La Roja venía de golear por 4-1 a Panamá el miércoles, pero esta jornada se enredó y no pudo sacar adelante un partido en el que era favorita.

Los del Rímac se impusieron con los goles de Peri Cari a los 45 minutos del primer tiempo y José Mellán en los 60′.

Con este resultado, Chile sigue liderando el grupo solo por diferencia de goles, pues los cuatro equipos están igualados con tres puntos.

En el otro partido, Panamá sorprendió por 1-0 a Colombia y ahora el Equipo de Todos tendrá que definir el paso a semifinales contra los cafetaleros, el próximo domingo 20 de septiembre a las 10:00 horas.

Cabe recordar que los dos primeros de cada grupo avanzan a semifinales en la competencia de fútbol masculinos en los Juegos Odesur.

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🔚 En su segundo compromiso por los Juegos Suramericanos, #LaRoja 🇨🇱 Sub-20 cayó ante Perú 🇵🇪.



🗓️ Este domingo cerramos el grupo enfrentando a Colombia 🇨🇴. #VamosLaRojaSub20 pic.twitter.com/Sp01WKGSjf — Selección Chilena (@LaRoja) September 18, 2026

Los grupos en el fútbol masculino de los Juegos Odesur:

Grupo A

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Chile 3 2 1 0 1 4 3 +1 2 Colombia 3 2 1 0 1 2 1 +1 3 Perú 3 2 1 0 1 2 2 0 4 Panamá 3 2 1 0 1 2 4 -2

Grupo B

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Paraguay 3 1 1 0 0 2 1 +1 2 Venezuela 3 1 1 0 0 1 0 +1 3 Argentina 0 1 0 0 1 1 2 -1 4 Uruguay 0 1 0 0 1 0 1 -1