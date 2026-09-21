Una fructífera jornada dominical tuvo el Team Chile, cerrando la primera semana en los Juegos Suramericanos que se celebran en Santa Fe.

Un gran domingo tuvo el Team Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, recuperando el cuarto lugar del medallero en el cierre de la primera semana de competencia.

Esto se debió en gran parte al esquí náutico, una de las disciplinas fuertes de nuestro país, que esta jornada le dio nueve medallas a Chile: tres de oro, cuatro de plata y dos bronce.

En total, esta jornada la delegación chilena sumó 17 preseas, seis doradas, incluyendo también los oro en equipo mixto de natación artística, en persecución por equipos del ciclismo pista y la de Mateo Garín en el concurso completo ecuestre.

Con ello, Chile llegó a las 92 medallas en el conteo general, de las cuales 29 son de oro, 28 de plata y 35 de bronce, superando así a Venezuela que suma 89 colgantes (27 de oro, 31 de plata y 31 de bronce).

Chile comenzó con el pie derecho en el ciclismo en pista.

El medallero lo está liderando Brasil con 177 preseas (71 de oro, 58 de plata y 48 de bronce), seguido por los locales, Argentina con 159 medallas (42 oro, 45 plata y 72 bronce). En tercer lugar está Colombia con 110 medallas (39 oro, 37 plata y 34 bronce).

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Este lunes sigue la acción, donde Chile puede conseguir medallas en las finales de gimnasia rítmica, rugby 7 y otras disciplinas que se llevarán a cabo durante el día.

El medallero de los Juegos Odesur 2026: