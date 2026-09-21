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Juegos Odesur 2026

El Team Chile recupera el cuarto lugar del medallero en los Juegos Suramericanos 2026 gracias al esquí náutico

Una fructífera jornada dominical tuvo el Team Chile, cerrando la primera semana en los Juegos Suramericanos que se celebran en Santa Fe.

Martín Labra ganó oro en salto en esquí náutico. (Foto: @esquiwakechile)
Martín Labra ganó oro en salto en esquí náutico. (Foto: @esquiwakechile)

Un gran domingo tuvo el Team Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, recuperando el cuarto lugar del medallero en el cierre de la primera semana de competencia.

Esto se debió en gran parte al esquí náutico, una de las disciplinas fuertes de nuestro país, que esta jornada le dio nueve medallas a Chile: tres de oro, cuatro de plata y dos bronce.

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En total, esta jornada la delegación chilena sumó 17 preseas, seis doradas, incluyendo también los oro en equipo mixto de natación artística, en persecución por equipos del ciclismo pista y la de Mateo Garín en el concurso completo ecuestre.

Con ello, Chile llegó a las 92 medallas en el conteo general, de las cuales 29 son de oro, 28 de plata y 35 de bronce, superando así a Venezuela que suma 89 colgantes (27 de oro, 31 de plata y 31 de bronce).

Chile comenzó con el pie derecho en el ciclismo en pista.

Chile comenzó con el pie derecho en el ciclismo en pista.

El medallero lo está liderando Brasil con 177 preseas (71 de oro, 58 de plata y 48 de bronce), seguido por los locales, Argentina con 159 medallas (42 oro, 45 plata y 72 bronce). En tercer lugar está Colombia con 110 medallas (39 oro, 37 plata y 34 bronce).

Este lunes sigue la acción, donde Chile puede conseguir medallas en las finales de gimnasia rítmica, rugby 7 y otras disciplinas que se llevarán a cabo durante el día.

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El medallero de los Juegos Odesur 2026:

Rank País 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce 🏅 Total
1 Brasil 71 58 48 177
2 Argentina 43 45 72 160
3 Colombia 39 37 34 110
4 Chile 29 28 35 92
5 Venezuela 27 31 31 89
6 Perú 17 20 19 56
7 Ecuador 11 16 14 41
8 Uruguay 10 4 14 28
9 Paraguay 5 7 11 22
10 Aruba 0 3 1 4
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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