Este viernes el chileno debuta en la Fórmula 2, en el penúltimo Gran Premio de la temporada, donde intentará ganarse un asiento para el próximo año.

Hay un chileno que se acerca a la Fórmula 1 y que este fin de semana hará su debut en la Fórmula 2, categoría que antecede a la máxima en el mundo del automovislimo. Se trata de Nico Pino, que correrá en el Gran Premio de Qatar 2026.

El piloto de 22 años competirá con el equipo AIX Racing, que cedió uno de sus dos asientos para ver al talento nacional, quien reemplazará al británico Cian Shields en las dos últimas carreras de la temporada.

Esto viene acompañado de una fuerte inversión de una marca chilena, de la cual todavía no se conoce el nombre, que destinó 300 mil dólares para tener esta oportunidad en la F2.

Cabe recordar que Pino en septiembre firmó por la agencia de representación del español Fernando Alonso, bicampeón de la F1 y actual piloto de Aston Martin en la categoría reina.

El chileno volverá a subirse a un monoplaza después de cuatro años, pues la última vez lo hizo en la Euroformula en 2022. Mientras que últimamente compitió en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC, por sus sigla en inglés).

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Consignar que AIX Racing está último entre 11 equipos y suma 38 puntos hasta el momento. Este es su último año en la competición, pues a partir de 2027 será renombrado como LN4 Fusion, equipo que pertenece al inglés Lando Norris, campeón de la Fórmula 1 en 2025.

El estreno de Nico Pino en Qatar será este viernes con la práctica libre y la clasificación, mientras que el sábado lo hará en la Sprint. Finalmente, en la jornada dominical afrontará su primera carrera en el Circuito Internacional de Lusail.

Los horarios para Chile del debut de Nico Pino en la Fórmula 2:

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

Práctica libre 1: 08:00 horas

08:00 horas Clasificación: 12:00 horas

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SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

Sprint: 13:15 horas

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

Carrera: 09:00 horas

¿Cómo ver en Chile el estreno de Nico Pino en la Fórmula 2?

El estreno de Nico Pino en la Fórmula 2 así como todo el Gran Premio de Qatar se podrá ver en Chile a través de ESPN Premium y en la plataforma de streaming Disney+ con suscripción al plan premium.