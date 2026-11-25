El piloto chileno de 22 años fue confirmado en la escudería AIX Racing y competirá en las últimas dos carreras de la temporada en Qatar y Abu Dhabi.

Un importante hito para el deporte motor chileno protagonizará Nicolás Pino. El piloto nacional de 22 años llegó a un acuerdo con AIX Racing para disputar las dos últimas fechas de la temporada 2026 de la Fórmula 2, categoría que representa la antesala de la máxima competición automovilística.

Su estreno será este fin de semana, entre el 27 y el 29 de noviembre, en Qatar, mientras que su segunda presentación tendrá lugar en Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre.

La escudería confirmó su incorporación en reemplazo de Cian Shields: “Bienvenido al equipo, Nico Pino. AIX Racing se complace en anunciar que Nico Pino se unirá al equipo para las dos últimas rondas de la temporada 2026 de Fórmula 2 de la FIA en Qatar y Abu Dhabi, en sustitución de Cian Shields”.

Nico Pino da el gran salto en su carrera (Foto: James Gilbert/Getty Images)

Según información de El Mercurio, el acuerdo se concretó gracias al aporte cercano a los 300 mil dólares de un auspiciador nacional. Se trata de una oportunidad circunstancial, ya que AIX Racing dejará la categoría al término de la temporada y desde 2027 competirá bajo el nombre de LN4 Fusion, equipo cuya propiedad corresponde a Lando Norris. Actualmente, la escudería marcha última entre once participantes, con 38 puntos.

Pino comenzará su actividad este viernes con la primera práctica y la clasificación para la carrera principal. El sábado disputará la sprint y el domingo la competencia principal en el Circuito Internacional de Lusail.

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Será, además, su regreso a los monoplazas después de tres años: su última experiencia fue en la Eurofórmula en 2022, antes de concentrarse en las carreras de resistencia.