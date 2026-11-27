Este fin de semana se lleva a cabo la penúltima fecha de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

La temporada de la Fórmula 1 está llegando a su fin y se vienen las dos últimas carreras en Medio Oriente, con el Gran Premio de Qatar y luego el Gran Premio de Abu Dhabi.

Este fin de semana se correrá en el Circuito Internacional de Lusail, en medio de tensiones por los ataque que recibió en las últimas horas el país vecino, Arabia Saudita.

Pero de todos modos la Federación Internacional del Automovislimo (FIA) no ha suspendido la fecha, aunque se han tomado varias medidas para evitar cualquier problema durante el desarrollo de la competencia.

Cabe recordar que ya están definidos los campeones de los campeonatos de pilotos y constructores, donde Kimi Antonelli se coronó junto al equipo Mercedes hace tres carreras en México, una semana más tarde lo hizo la escudería alemana en Brasil.

Pero le gran protagonista de la segunda parte de la temporada ha sido el neerlandés Max Verstappen, que con Red Bull Racing han dado en el punto exacto del monoplaza para sacar el máximo rendimiento, ganando cuatro de las últimas seis carreras.

Max Verstappen viene de ganar el Gran Premio de Las Vegas. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Publicidad

Además, el tetracampeón de F1 ha tenido una espectacular remontada en la tabla de posiciones de pilotos, subiendo hasta el segundo lugar con 304 puntos, superando a Lewis Hamilton de Ferrari (267 pts.) y George Russell (264 pts.) de Mercedes, que habían sido los escoltas de Antonelli la mayor parte de la campaña.

El Gran Premio de Qatar se lleva a cabo entre este viernes 27 y el domingo 28 de noviembre. En paralelo estará la acción de la Fórmula 2, donde hará su estreno el chileno Nico Pino.

Los horarios para Chile del Gran Premio de Qatar:

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

Práctica libre 1: 10:30 horas

10:30 horas Práctica libre 2: 14:00 horas

Publicidad

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

Práctica libre 3: 11:30 horas

11:30 horas Clasificación: 15:00 horas

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

Carrera: 13:00 horas

¿Quién transmite en Chile la Fórmula 1?

El Gran Premio de Qatar y toda la acción de la Fórmula 1 la puedes ver a través de ESPN en la plataforma de streaming Disney+ con suscripción al plan premium.