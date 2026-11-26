El piloto chileno de 22 años hará su debut en la Fórmula 2 en el Gran Premio de Qatar, pero lo hará bajo la bandera británica.

El automovilismo chileno está expectante por el gran salto que está dando el piloto nacional Nico Pino, que este fin de semana hará su estreno en la Fórmula 2, la segunda categoría más importante en el mundo motor.

El corredor de 22 años conducirá uno de los dos monoplazas del equipo AIX Racing en las dos últimas carreras de esta temporada 2026, donde buscará llamar la atención del resto de las escuderías para un futuro, pues su objetivo es llegar a la Fórmula 1.

Cabe recordar que Pino en septiembre firmó por la agencia de representación del bicampeón del mundo Fernando Alonso, piloto español de gran trayectoria que corre para Aston Martin en la F1.

El debut del chileno será en el Gran Premio de Qatar, donde a sorpresa de muchos, correrá con la bandera del Reino Unido. Así es, este jueves la FIA confirmó que en las gráficas oficiales no llevará nuestro pabellón patrio, debido a que renunció a la licencia chilena en 2020.

Nico Pino aparece con la bandera británica en la Fórmula 2. (Foto: F2)

El dilema de Nico Pino con la licencia chilena

En aquel año, Nico Pino sacó la licencia de piloto británica porque le daba mayores beneficios en Europa, cuando corría en la Fórmula 4 justamente en Gran Bretaña.

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“Aparezco con bandera británica porque mi licencia de piloto es británica. Tengo esa licencia desde el 2020 porque la chilena no era válida para correr en ese entonces FIA British F4. Cosa muy entendible, pues el estándar para obtenerla dista del estándar exigido en Europa”, explicó más tarde en 2022 a través de Twitter.

Luego de aquello no ha vuelto a actualizarse su licencia, debido a que, según sus palabras, “para el 2021 nuevamente debíamos correr y la licencia chilena obliga a pedir autorizaciones y cartas que en vez de ayudar, complican la vida. Por lo tanto nos vimos en la obligación de renunciar nuevamente a la licencia chilena por una que fuera válida en Europa sin problemas”.

De todos modos, el santiaguino lleva la bandera de Chile en su casco y en el mono ignífugo. Incluso, ha dejado claro que “ser chileno no significa andar con la bandera a todos lados y el ‘chi chi chi le le le’. Para mí significa tomarme en serio lo que hago y trabajar para ser el mejor en eso. Respetar a los otros y ser capaz de pararse de igual a igual ante cualquiera. Asi yo represento a Chile”.

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El estreno de Nico Pino en la Fórmula 2 será este viernes 27 de noviembre con la práctica libre (08:00 AM) y luego la clasificación (12:00 PM). El sábado correrá la carrera Sprint (13:15 PM) y el domingo la carrera completa (09:00 AM). El chileno llevará el número 21 en el Circuito Internacional de Lusail.