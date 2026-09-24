La atleta chilena sorprendió a medio mundo en la final de los 800 metros femenino y se impuso con un extraordinario remate.

Este jueves arrancó con varias medallas para el Team Chile en los Juegos Suramericanos 2026, donde la delegación nacional llegó al oro número 35 gracias a la atleta Valentina Barrientos.

La representante nacional de 29 años dio la gran sorpresa en esta prueba, pues no llegaba como una de las favoritas y se impuso con autoridad, logrando el mejor triunfo de su carrera.

Barrientos apretó en la curva final, con un remate imponente para pasar del cuarto lugar al primero, superando en el camino a la multi campeona uruguaya Debora Rodríguez y a la brasileña Mayara Dos Santos, otra de las favoritas.

La chilena pasó la meta con un tiempo de 2:03.31, sacándole casi un segundo a la charrúa (2:04.16) y la brazuca (2:04.24). Consignar que este es su quinto torneo internacional en que participa representando a Chile.

En esta misma final, la compatriota Berdine Castillo terminó cuarta, rozando el podio.

Durante esta mañana, Rafael Muñoz logró bronce en la final masculina de los 800 metros, así como Agustín Ríos en taekwondo y Rodrigo Salgado en Racquetball.

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Con estas preseas, el Team Chile llega a las 126 medallas -35 oro, 44 plata, 47 bronce- aunque sigue en el quinto lugar del medallero por detrás de Venezuela, solo por la diferencia en oros.

El medallero de los Juegos Suramericanos 2026: