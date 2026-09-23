Este miércoles el Team Chile buscará recuperar el cuarto lugar del medallero, en una lucha palmo a palmo con Venezuela.

Este miércoles continúa la acción de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde el Team Chile compite en varios deportes, con posibilidad de sumar varias medallas de oro para recuperar el cuarto lugar en el medallero.

Por la mañana la delegación nacional aseguró cinco medallas, con el oro de Jesús Martínez en el canotaje slalom, sumado a la plata de Florencia Aguirre en la misma disciplina.

El ciclismo en pista también otorgó dos medallas de plata a nuestro país, con Aranza Villalón y Scarlet Cortés en el madison femenino, al igual que Diego Rojas y Jacob Decar en la misma prueba masculina.

Mientras que Ángel Vega, Andrés Gallardo y Tomás Peña lograron el bronce en el tiro con arco, en la especialidad de equipo recurvo.

Por la tarde se vienen las finales del tenis de mesa, con Chile instalado en las definiciones del dobles masculino y femenino; también La Roja Femenina juega la final del fútbol ante Venezuela y en atletismo tendremos finalistas en vallas, 400 metros -Martina Weil- y 1500 metros.

Publicidad

Hasta el momento el Team Chile suma 107 medallas: 32 oro, 37 plata y 38 bronce, ocupando el quinto lugar del medallero, por detrás de Venezuela (106: 34, 36 y 36).

Cabe consignar que los Juegos Odesur que se están llevando a cabo en Argentina finalizan el próximo domingo 27 de septiembre, el día de la ceremonia de clausura.

El medallero de los Juegos Suramericanos 2026:

Rank País 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce 🏅 Total 1 Brasil 87 69 56 212 2 Argentina 49 53 90 192 3 Colombia 48 47 37 132 4 Venezuela 34 36 36 106 5 Chile 32 37 38 107 6 Perú 18 23 22 63 7 Ecuador 13 19 20 52 8 Uruguay 12 4 17 33 9 Paraguay 5 7 14 26 10 Panamá 1 2 7 10