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Juegos Odesur 2026

EN VIVO | El Team Chile va por más oro: Así está el medallero de los Juegos Suramericanos 2026

Este miércoles el Team Chile buscará recuperar el cuarto lugar del medallero, en una lucha palmo a palmo con Venezuela.

El ciclismo le da más medallas al Team Chile (Foto: COCH)
El ciclismo le da más medallas al Team Chile (Foto: COCH)

Este miércoles continúa la acción de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde el Team Chile compite en varios deportes, con posibilidad de sumar varias medallas de oro para recuperar el cuarto lugar en el medallero.

Por la mañana la delegación nacional aseguró cinco medallas, con el oro de Jesús Martínez en el canotaje slalom, sumado a la plata de Florencia Aguirre en la misma disciplina.

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El ciclismo en pista también otorgó dos medallas de plata a nuestro país, con Aranza Villalón y Scarlet Cortés en el madison femenino, al igual que Diego Rojas y Jacob Decar en la misma prueba masculina.

Mientras que Ángel Vega, Andrés Gallardo y Tomás Peña lograron el bronce en el tiro con arco, en la especialidad de equipo recurvo.

Por la tarde se vienen las finales del tenis de mesa, con Chile instalado en las definiciones del dobles masculino y femenino; también La Roja Femenina juega la final del fútbol ante Venezuela y en atletismo tendremos finalistas en vallas, 400 metros -Martina Weil- y 1500 metros.

Hasta el momento el Team Chile suma 107 medallas: 32 oro, 37 plata y 38 bronce, ocupando el quinto lugar del medallero, por detrás de Venezuela (106: 34, 36 y 36).

Cabe consignar que los Juegos Odesur que se están llevando a cabo en Argentina finalizan el próximo domingo 27 de septiembre, el día de la ceremonia de clausura.

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El medallero de los Juegos Suramericanos 2026:

RankPaís🥇 Oro🥈 Plata🥉 Bronce🏅 Total
1Brasil876956212
2Argentina495390192
3Colombia484737132
4Venezuela343636106
5Chile323738107
6Perú18232263
7Ecuador13192052
8Uruguay1241733
9Paraguay571426
10Panamá12710
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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