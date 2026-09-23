Este miércoles continúa la acción de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde el Team Chile compite en varios deportes, con posibilidad de sumar varias medallas de oro para recuperar el cuarto lugar en el medallero.
Por la mañana la delegación nacional aseguró cinco medallas, con el oro de Jesús Martínez en el canotaje slalom, sumado a la plata de Florencia Aguirre en la misma disciplina.
El ciclismo en pista también otorgó dos medallas de plata a nuestro país, con Aranza Villalón y Scarlet Cortés en el madison femenino, al igual que Diego Rojas y Jacob Decar en la misma prueba masculina.
Mientras que Ángel Vega, Andrés Gallardo y Tomás Peña lograron el bronce en el tiro con arco, en la especialidad de equipo recurvo.
Por la tarde se vienen las finales del tenis de mesa, con Chile instalado en las definiciones del dobles masculino y femenino; también La Roja Femenina juega la final del fútbol ante Venezuela y en atletismo tendremos finalistas en vallas, 400 metros -Martina Weil- y 1500 metros.
Hasta el momento el Team Chile suma 107 medallas: 32 oro, 37 plata y 38 bronce, ocupando el quinto lugar del medallero, por detrás de Venezuela (106: 34, 36 y 36).
Cabe consignar que los Juegos Odesur que se están llevando a cabo en Argentina finalizan el próximo domingo 27 de septiembre, el día de la ceremonia de clausura.
El medallero de los Juegos Suramericanos 2026:
|Rank
|País
|🥇 Oro
|🥈 Plata
|🥉 Bronce
|🏅 Total
|1
|Brasil
|87
|69
|56
|212
|2
|Argentina
|49
|53
|90
|192
|3
|Colombia
|48
|47
|37
|132
|4
|Venezuela
|34
|36
|36
|106
|5
|Chile
|32
|37
|38
|107
|6
|Perú
|18
|23
|22
|63
|7
|Ecuador
|13
|19
|20
|52
|8
|Uruguay
|12
|4
|17
|33
|9
|Paraguay
|5
|7
|14
|26
|10
|Panamá
|1
|2
|7
|10