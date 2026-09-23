La atleta nacional triunfó en los 400 metros planos femenino de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Martina Weil le dio una tremenda alegría al Team Chile este miércoles en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, luego de una jornada de varias frustraciones, la atleta nacional la rompió en la final de los 400 metros femenino.

La campeona panamericana sacó a relucir todos sus pergaminos y se impuso con récord sudamericano, logrando pasar la meta en un tiempo de 50,45.

Con esto, la chilena de 27 años rompe la marca actual que había sido establecida hace 32 años, nada más que por su propia madre.

Hablamos de la exatleta colombiana Ximena Restrepo, quien está casada con el exlanzador chileno Gert Weil.

Martina Weil le dio a Chile la medalla de oro número 33 en estos Juegos Odesur, siendo también su primera presea dorada en esta competición.

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Su participación no acaba acá, pues también competirá con ‘Las Pumas’ en las otras categorías, como en los 4×400, donde son las actuales subcampeonas panamericanas.

Además de la medalla de oro de Martina Weil, esta jornada el atletismo aportó al Team Chile con la plata de Martín Sáenz de Santa María (110 metros vallas), el bronce de Martín Kouyoumdjian (400 metros) y la plata de Laura Acuña (1500 metros).

En síntesis

Martina Weil ganó oro en 400 metros con récord sudamericano de 50,45 segundos .

ganó oro en 400 metros con récord sudamericano de . Medalla de oro 33 para Chile fue lograda por Martina Weil en Odesur 2026.

para Chile fue lograda por Martina Weil en Odesur 2026. Récord de 32 años superado: la marca anterior pertenecía a su madre, Ximena Restrepo.