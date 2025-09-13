Esta tarde se jugaron varios partidos de la Liga de Primera 2025 y hubo varias importantes novedades en la tabla de posiciones. Los grandes “damnificados” en esta fecha fueron los de U. de Chile.

O’Higgins dio uno de los batacazos de la jornada tras imponerse al segundo de la tabla. Los rancagüinos llegaron a La Cisterna y no tuvieron problemas para imponerse a Palestino por un marcador de 2 a 1.

Maximiliano Romero a los 7′ y a los 67′ logró vencer la resistencia de la valla local para marcar un doblete que fue suficiente para el “Capo de Provincia”. Pese al descuento de los locales, la visita se quedó con los tres puntos.

Esto significó un duro mazazo para el cuadro universitario en sus aspiraciones a luchar por el título de la Liga de Primera 2025, ya que los celestes lograron llegar a 41 puntos, ocupando el segundo puesto y desplazando a todos hacia abajo en la tabla, incluyendo al equipo de Gustavo Álvarez.

Así queda la tabla de posiciones del Campeonato Nacional tras el triunfo de O’Higgins sobre Palestino

Universidad de Chile se enfoca en la Supercopa

Tanto Universidad de Chile como Colo Colo no verán acción por la Liga de Primera esta jornada. Albos y azules tienen el foco puesto en la Supercopa, compromiso que se jugaría ante poco más de mil espectadores.

El partido entre albos y azules será este domingo 14 de septiembre a contar de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Transmite TNT Sports.