El experimentado piloto español, bicampeón del mundo en la Fórmula 1, firmó al chileno Nico Pino en su agencia para llevarlo hasta la máxima categoría.

Una gran noticia para el motosport nacional se dio a conocer el lunes, pues el piloto chileno Nico Pino dio un gran salto para cumplir su sueño de correr en la Fórmula 1, apadrinado por el español Fernando Alonso.

Así es, porque el dos veces campeón del mundo fichó a nuestro compatriota en su agencia A14 Management, para hacerse cargo de su carrera y guiarlo hacia la máxima categoría del automovilismo.

El propio Nicolás Pino lo dio a conocer en el ‘ChileDay’ que se realizó en Madrid, confirmando los rumores, luego que se le viera compartiendo con Alonso el fin de semana en el Gran Premio de España.

La palabra de Fernando Alonso

Luego del anuncio del piloto de 21 años, el Nano también se refirió a esta contratación a través de un video, ilusionando a todo un país.

“Hola a todos, espero que esteis pasando un gran día. Estamos aquí para mandaros un abrazo. Bueno, decir que tenemos a Nico Pino con nosotros y seguramente va a representar a Chile y a todo el automovilismo de la manera mejor. Así que un abrazo a todos y disfrutar del día”, sostuvo el actual piloto de Aston Martin.

Cabe recordar que el ex Ferrari sigue más vigente que nunca a sus 45 años, siendo el piloto más longevo de la actual parrilla de la F1.

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Entre los representados de su agencia están el colombiano Sebastián Montoya que compite en la Fórmula 2 y el brasileño Gabriel Bortoleto, que desde 2025 está en la Fórmula 1 con el equipo Audi.

Fernando Alonso se mantiene compitiendo en la Fórmula 1 a sus 45 años. (Foto: Peter Fox/Getty Images)

En síntesis

Nico Pino y Fernando Alonso: El bicampeón mundial fichó al chileno en A14 Management.

El bicampeón mundial fichó al chileno en A14 Management. Anuncio en ChileDay: El piloto de 21 años oficializó este importante acuerdo en Madrid.

El piloto de 21 años oficializó este importante acuerdo en Madrid. Pilotos de la agencia: Alonso también representa a los sudamericanos Sebastián Montoya y Gabriel Bortoleto.