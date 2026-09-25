Team Chile sigue imparable en los Juegos Suramericanos: Cayó el oro 40 en canotaje

La delegación chilena llegó a 40 preseas doradas igualando la mejor marca de Lima 1990, tras el oro de María José Mailliard en C1 500 metros.

El Team Chile volvió a celebrar en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. María José Mailliard se quedó con la medalla de oro en la final de C1 500 metros del canotaje, entregándole a la delegación nacional su presea dorada número 40 en la competencia.

La deportista chilena dominó la prueba de principio a fin y cruzó la meta con un tiempo de 1:58.16, consiguiendo una ventaja superior a los cinco segundos sobre la brasileña Valdenice Nascimento, quien se quedó con la medalla de plata.

Este es el segundo oro de Mailliard en estos Juegos Sudamericanos, luego de su triunfo junto a Paula Gómez en la prueba C2 500 metros. Su nueva conquista además permite que Chile iguale su mejor registro histórico de medallas doradas en esta competencia.

Con las 40 preseas de oro alcanzadas en Santa Fe, el Team Chile igualó la marca conseguida en Lima 1990, hasta ahora la mejor cosecha de la delegación nacional en unos Juegos Sudamericanos.

¡DOBLETE DE LA COTÉ! 🥇🥇👸🏻



La canoísta María José Mailliard ganó la medalla Nº 40 🥇para el Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 🇦🇷 al imponerse en los 500 metros.



"Coté" dominó de principio a fin para ganar su segundo oro 🥇 en 1:58.16, obteniendo más cinco… pic.twitter.com/kdy31NteF4 — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026