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Juegos Odesur 2026

Valentina Toro y Tomás Freire le dan dos oros más al Team Chile en los Juegos Suramericanos 2026: así queda el medallero

El karate le entrega dos medallas de oro al Team Chile que ha tenido un gran jueves en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Valentina Toro y Tomás Freire ganan dos medallas de oro en karate. (Foto: Team Chile)
Valentina Toro y Tomás Freire ganan dos medallas de oro en karate. (Foto: Team Chile)

Este jueves se siguen disputando los Juegos Suramericanos en Argentina, donde el Team Chile logró cuatro medallas de oro, con posibilidad de sumar más en lo que resta de la jornada.

Por la mañana Valentina Barrientos ganó los 800 metros en atletismo y Andraz Echeverría hizo lo propio en el canotaje slalom.

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Mientras que por la tarde el karate le entregó doble oro a la delegación nacional, con la notable actuación de Valentina Toro, que volvió en gloria y majestad tras una compleja lesión en la rodilla derecha -rotura del ligamento cruzado anterior-.

La Vale Toro se impuso a la venezolana Bárbara Pérez (1-0) en la final de la categoría -55 kilos, logrando así el bicampeonato en los Juegos Odesur.

Vale Toro volvió a competir después de nueve meses y lo hizo ganando oro en los Juegos Odesur 2026. (Foto: Team Chile)

Vale Toro volvió a competir después de nueve meses y lo hizo ganando oro en los Juegos Odesur 2026. (Foto: Team Chile)

Pero las buenas noticias no terminaron ahí, pues en el turno siguiente el chileno Tomás Freire también se impuso en el tatami al panameño Alberto Gálvez (4-4) en la categoría -67 kilos, quedándose con la victoria al haber puntuado primero.

Con estos triunfos, el Team Chile igualó la actuación en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, con 38 medallas de oro. En total, la delegación nacional suma 143 preseas, considerando las 46 de plata y las 59 de bronce.

Aunque todavía Chile está en el quinto lugar del medallero, por detrás de Venezuela que tiene 42 oros, pero menos cantidad de medallas en el total (124).

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El medallero de los Juegos Suramericanos 2026:

RankBanderaPaís🥇 Oro🥈 Plata🥉 Bronce🏅 Total
1Brasil1027770249
2Argentina5765104226
3Colombia545241147
4Venezuela423943124
5Chile384659143
6Perú22282575
7Ecuador14203064
8Uruguay1491942
9Paraguay591630
10Panamá22812
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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