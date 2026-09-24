El karate le entrega dos medallas de oro al Team Chile que ha tenido un gran jueves en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Este jueves se siguen disputando los Juegos Suramericanos en Argentina, donde el Team Chile logró cuatro medallas de oro, con posibilidad de sumar más en lo que resta de la jornada.

Por la mañana Valentina Barrientos ganó los 800 metros en atletismo y Andraz Echeverría hizo lo propio en el canotaje slalom.

Mientras que por la tarde el karate le entregó doble oro a la delegación nacional, con la notable actuación de Valentina Toro, que volvió en gloria y majestad tras una compleja lesión en la rodilla derecha -rotura del ligamento cruzado anterior-.

La Vale Toro se impuso a la venezolana Bárbara Pérez (1-0) en la final de la categoría -55 kilos, logrando así el bicampeonato en los Juegos Odesur.

Vale Toro volvió a competir después de nueve meses y lo hizo ganando oro en los Juegos Odesur 2026. (Foto: Team Chile)

Pero las buenas noticias no terminaron ahí, pues en el turno siguiente el chileno Tomás Freire también se impuso en el tatami al panameño Alberto Gálvez (4-4) en la categoría -67 kilos, quedándose con la victoria al haber puntuado primero.

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Con estos triunfos, el Team Chile igualó la actuación en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, con 38 medallas de oro. En total, la delegación nacional suma 143 preseas, considerando las 46 de plata y las 59 de bronce.

Aunque todavía Chile está en el quinto lugar del medallero, por detrás de Venezuela que tiene 42 oros, pero menos cantidad de medallas en el total (124).

El medallero de los Juegos Suramericanos 2026:

Rank Bandera País 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce 🏅 Total 1 Brasil 102 77 70 249 2 Argentina 57 65 104 226 3 Colombia 54 52 41 147 4 Venezuela 42 39 43 124 5 Chile 38 46 59 143 6 Perú 22 28 25 75 7 Ecuador 14 20 30 64 8 Uruguay 14 9 19 42 9 Paraguay 5 9 16 30 10 Panamá 2 2 8 12