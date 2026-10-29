Este fin de semana se viene una de las carreras más esperadas de la temporada y donde se podría coronar un nuevo campeón en la Fórmula 1.

El Gran Premio de México de la Fórmula 1 ya está aquí, en medio de la etapa por América del ‘Gran Circo’, que tiene su parada número 19 del Campeonato Mundial 2026 en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

En Ciudad de México se vive una verdadera fiesta en la previa de esta carrera, donde podríamos conocer al nuevo campeón de la máxima categoría del automovilismo.

Se trata del joven italiano Kimi Antonelli, que trae una gran ventaja en el campeonato de pilotos (365 puntos) y que viene de ganar el Gran Premio de Estados Unidos.

Es más, el piloto del equipo Mercedes solo tiene que terminar dentro de los primeros nueve puestos para ser campeón del mundo, sin importar de lo que hagan sus rivales por el título: su compañero George Russell (242 pts) y el heptacampeón Lewis Hamilton de Ferrari (241 pts).

Kimi Antonelli está a un paso de su primer título mundial. (Foto: Sona Maleterova/Getty Images)

El corredor que acaba de cumplir 20 años se encuentra en su segunda temporada en la F1, convirtiéndose en la nueva estrella que promete una larga hegemonía. Hasta el momento ha ganado nueve carreras de las 18 que se han corrido este 2026.

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El Gran Premio de México se llevará a cabo entre este viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Los horarios para Chile del Gran Premio de México:

VIERNES 30 DE OCTUBRE

Práctica libre 1: 15:30 horas

15:30 horas Práctica libre 2: 19:00 horas

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

Práctica libre 3: 14:30 horas

14:30 horas Clasificación: 18:00 horas

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DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

Carrera: 17:00 horas

¿Quién transmite la Fórmula 1 en Chile?

El Gran Premio de México 2026, así como toda la temporada de la Fórmula 1, se puede ver en Chile a través de ESPN y en streaming por la plataforma de pago Disney+ con suscripción al plan premium.