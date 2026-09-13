El joven italiano consiguió su octava victoria de la temporada y sigue estirando la ventaja como líder del campeonato de pilotos en la Fórmula 1.

Este domingo 13 de septiembre se llevó a cabo el nuevo Gran Premio de España en la Fórmula 1, donde su primer ganador fue el piloto italiano Kimi Antonelli del equipo Mercedes, el líder indiscutido del Campeonato Mundial 2026.

La estrella de 19 años consiguió su octava victoria en esta temporada y está cada vez más cerca de su primer título mundial, siendo la gran revelación que tiene la categoría reina del automovilismo.

Antonelli largó en la segunda posición y con el pasar de las vueltas se puso primero, aprovechando un Virtual Safety Car (VSC) para arrebatarle el liderato al británico Lando Norris (McLaren), que es el vigente campeón.

Cabe recordar que el aspirante al título venía de ganar el Gran Premio de Italia el pasado fin de semana, donde arrancó en el puesto 19 y logró una remontada histórica.

Con el triunfo de esta jornada, Kimi Antonelli llegó a los 292 puntos y estira su ventaja a más de tres carreras, cuando restan ocho Grandes Premios para el final de la temporada. Su escolta es su compañero George Russell, quien acabó quinto en Madring y tiene 211 puntos.

Kimi Antonelli se convirtió en el primer ganador en el circuito de Madring. (Foto: Clive Mason/Getty Images)

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El podio en Madrid lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing) y Norris, quien terminó bastante decepcionado luego de haber largado en la ‘pole position’.

Otro que se fue cabizbajo es Lewis Hamilton, quien tuvo que abandonar en la vuelta 7 por problemas en los frenos de su Ferrari. El siete veces campeón del mundo se ha ido cayendo en la lucha por el título, quedando tercero con 191 unidades.

Mientras que en el campeonato de constructores, Mercedes se prueba su novena corona, llegando a 503 puntos, muy por encima de 358 de la Scudería Ferrari.

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¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La próxima parada de la F1 será en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se llevará a cabo de forma excepcional entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre en el circuito callejero de Bakú.