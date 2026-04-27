El regreso de Conor McGregor vuelve a tomar fuerza y esta vez parece ir en serio. El irlandés encendió las redes sociales tras publicar un mensaje en su cuenta de Instagram donde deja en claro que su vuelta al octágono está cada vez más cerca, alimentando la ilusión de los fanáticos de la UFC.

“Con las piernas más afiladas que una guillotina. Entrenando con los lobos jóvenes, afilando la hoja. El regreso está llegando, les guste o no”, escribió el excampeón, acompañando sus palabras con imágenes de sus entrenamientos en Irlanda. Un mensaje que no hace más que confirmar que el denominado “The Notorious” está enfocado en volver a competir tras varios años de ausencia.

Y es que McGregor no pelea desde 2021, cuando sufrió una grave lesión en la pierna en su trilogía frente a Dustin Poirier. Desde entonces, su retorno ha sido tema constante, aunque siempre sin concretarse. Sin embargo, el escenario actual parece distinto: el propio peleador ha mostrado continuidad en sus entrenamientos y su entorno asegura que las negociaciones van por buen camino.

El regreso más esperado de la UFC toma forma

Según reveló el periodista Ariel Helwani, el plan de la UFC sería que McGregor regrese el próximo 11 de julio, en el marco de la International Fight Week, uno de los eventos más importantes del calendario de la compañía. En ese contexto, el nombre que aparece como posible rival es el de Max Holloway.

El eventual combate no sería uno más. Ambos ya se enfrentaron hace más de una década y hoy son considerados dos de los mejores strikers en la historia de la organización, lo que anticipa un choque de alto impacto mediático y deportivo.

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Eso sí, desde la propia UFC han puesto paños fríos. El presidente Dana White ha señalado que todavía no hay nada firmado, aunque reconoció que las conversaciones avanzan de manera positiva. Como suele ocurrir con McGregor, su regreso no solo sería un evento deportivo, sino también un fenómeno global.

Por ahora, solo resta esperar el anuncio oficial. Pero si algo está claro, es que el retorno de Conor McGregor está más cerca que nunca y promete remecer nuevamente el mundo de las artes marciales mixtas.

DATOS CLAVE

Conor McGregor anunció en Instagram su retorno a los entrenamientos tras su lesión de 2021.

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La UFC planea el regreso del luchador irlandés para el próximo 11 de julio.